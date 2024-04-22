İpler tamamen koptu! Ancelotti Arda Güler'in bir kez daha hayalleriyle oynadı! Takım kutlamasına katılmadı

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için Madrid günleri istediği gibi geçmiyor. Son olarak El Clasico'da, teknik direktör Ancelotti'nin ısınmaya gönderdiği ancak süre vermediği Güler, takım kutlamasına katılmadan soyunma odasının yolunu tuttu. Bu hamle sonrası sosyal medyada yorumlar yağmur gibi yağdı.

La Liga'nın 32.haftası nefesleri kesen bir El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı. Sahadaki oyun tüm futbolseverleri mutlu ederken, karşılaşmanın dikkat çeken anların biri de, 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilip oyuna alınmamasıyla. Güler'in bir kez daha süre bulamaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Güler yedek başladığı karşılaşmada, Ancelotti tarafından ısınmaya gönderildi. Skor 2-1'ken yapılan bu hamle de Ancelotti fikir değiştirdi ve Rodrygo yerine Eder Militao'yu oyuna aldı.

Eflatun-beyazlılar maçtaki son değişikliği 82.dakikada yaptı, Vinicius oyundan çıktı ve yerine Joselu girdi. Karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Madrid oldu.

FLAŞ ARDA GÜLER CEVABI

Karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında Ancelotti'ye Arda Güler sorusu yöneltildi. İtalyan teknik adam soruya ''Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." cevabını verdi.

Bu kez Güler'in takım kutlamasına katılmadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine Ancelotti "Görmedim. Her şeyi sakince değerlendirmeliyiz." cevabını verdi.