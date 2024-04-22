Real Madrid, El Clasico'yu geriden gelerek kazandı! Arda Güler ve arkadaşları Barcelona'yı 90+1'de yıktı
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Türk futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Jude Bellingham, El Clasico'da son sözü söyleyen oyuncu oldu
Real Madrid, La Liga’nın 32. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 devirdi.
Zorlu karşılaşmada 2 defa yenik duruma düşen Eflatun-beyazlılar, 90+1'de 3 puana uzandı.
Türk futbolcu Arda Güler'in süre alamadığı mücadelede Real Madrid, rakibi karşısında unutulmaz bir dönüşe imza attı.
Barcelona, Christensen ile 5. dakikada öne geçmesine rağmen 18'de Vinicius'un penaltı golüne engel olamadı.
İkinci yarıda Fermin Lopez ile 69'da öne geçen konuk ekip, 73'de Lucas Vazquez ve 90+1'de Bellingham kaydettiği gollere dur diyemedi.
Liderliğini pekiştiren Real Madrid, 81 puana ulaşırken, ikinci sıradaki Barcelona ise 70 puanda kaldı.
REAL MADRİD - BARCELONA İLK 11'LER
Real Madrid: Lunin, Lucas Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Camavinga, Modric, Valverde, Kroos, Vinicius, Rodrygo, Bellingham
Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Cubarsi, Kounde, Christensen, De Jong, İlkay, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski