Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Real Madrid, El Clasico'yu geriden gelerek kazandı! Arda Güler ve arkadaşları Barcelona'yı 90+1'de yıktı

Real Madrid, El Clasico'yu geriden gelerek kazandı! Arda Güler ve arkadaşları Barcelona'yı 90+1'de yıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Real Madrid, El Clasico&#039;yu geriden gelerek kazandı! Arda Güler ve arkadaşları Barcelona&#039;yı 90+1&#039;de yıktı

Spor Haberleri

İlgili Haberler

Türk futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Jude Bellingham, El Clasico'da son sözü söyleyen oyuncu oldu

Real Madrid, La Liga’nın 32. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 devirdi.

Zorlu karşılaşmada 2 defa yenik duruma düşen Eflatun-beyazlılar, 90+1'de 3 puana uzandı.

Türk futbolcu Arda Güler'in süre alamadığı mücadelede Real Madrid, rakibi karşısında unutulmaz bir dönüşe imza attı.

Barcelona, Christensen ile 5. dakikada öne geçmesine rağmen 18'de Vinicius'un penaltı golüne engel olamadı.

İkinci yarıda Fermin Lopez ile 69'da öne geçen konuk ekip, 73'de Lucas Vazquez ve 90+1'de Bellingham kaydettiği gollere dur diyemedi.

Liderliğini pekiştiren Real Madrid, 81 puana ulaşırken, ikinci sıradaki Barcelona ise 70 puanda kaldı.

Real Madrid, El Clasico'yu geriden gelerek kazandı! Arda Güler ve arkadaşları Barcelona'yı 90+1'de yıktı - 1. Resim

REAL MADRİD - BARCELONA İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Lucas Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Camavinga, Modric, Valverde, Kroos, Vinicius, Rodrygo, Bellingham

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Cubarsi, Kounde, Christensen, De Jong, İlkay, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Cevahir AVM'de 1 haftada ikinci intihar vakası! Genç kadın 5. kattan atladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Canlı yayın kazasını önleyen Fatih Terim'in sözleri gündem oldu - SporCanlı yayın kazasını önleyen Fatih Terim'in sözleri gündem olduOkan Buruk'tan 4-1'lik galibiyet sonrası Fenerbahçe göndermesi - SporOkan Buruk'tan 4-1'lik galibiyet sonrası Fenerbahçe göndermesiMauro Icardi Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız bir ilke imza attı - SporMauro Icardi Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız bir ilke imza attıVoleybolda sezonun en büyüğü belli oldu! Fenerbahçe, Eczacışbaşı final serisi nefes kesti - SporVoleybolda sezonun en büyüğü belli oldu! Fenerbahçe, Eczacışbaşı final serisi nefes kestiGalatasaray, Pendikspor'u rahat geçti! Icardi gol krallığına göz dikti - SporGalatasaray, Pendikspor'u farklı geçtiFatih Terim'in öğrencileri zirveye uçtu! Bakasetas maça damga vurdu - SporFatih Terim'in öğrencileri zirveye uçtu! Bakasetas maça damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...