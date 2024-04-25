"Uğruna kendimi ateşe atabilirim" Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf

Arda Turan, Messi ile ilgili özel anısını ilk defa anlattı: 'Git, bunu hak ettin' der gibiydi

Arda Turan, Messi ile ilgili özel anısını ilk defa anlattı: 'Git, bunu hak ettin' der gibiydi

Eyüpspor'la Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Arda Turan, İtalyan basınına çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Turan'ın açıklamalarından bazı satır başları

Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine de başarılar ekliyor. İtalyan La Gazzetta dello Sport'un sorularını cevaplayan Turan, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Gelecek sezonun kendisi için epey heyecanlı olacağını söyleyen Turan, şampiyonluklarını ilan ettikleri karşılaşma öncesinde takımına motivasyon konuşması yaptığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Belirleyici maçtan önce takıma bir motivasyon konuşması yaptım ve onlara bütün bir yıl boyunca çalıştığımız şeyin peşinden gitmelerini söyledim. Al Pacino tarzı sözler... ya da Diego Simeone görüyorsunuz..."

"UĞRUNA KENDİMİ ATEŞE ATABİLİRİM"

Bu sözlerin ardından Simeone hakkında da konuşan Turan şöyle konuştu;

"Uğruna kendimi ateşe atabileceğim adamlardan biri. Filmi bize Kral Kupası finali öncesi Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçta izletti. Maçta adeta savaştık ve kazandık. Beni her anlamda çok etkiledi. Ancak bir şeyler öğrendiğim çok kişi oldu. İki isim olarak Fatih Terim ve Luis Enrique diyebilirim. Oyunu bütün olarak görmeyi öğretti. O da benim gibi açık sözlü, tutkulu bir insan. Nefret edeceğiniz ya da seveceğiniz biri. İyi anlaşıyorduk ama çok kavga ettik."

Gelecek planlarından da bahseden Turan sözlerine şöyle sonlandırdı:

"Kendimi Avrupa'ya açmak ve orada da başarılı olmak istiyorum. En iyi liglere gitmek ve değerimi kanıtlamak istiyorum. Bunun zaman alacağını biliyorum ama bu kesinlikle bir hedef."