Arda Turan, Messi ile ilgili özel anısını ilk defa anlattı: 'Git, bunu hak ettin' der gibiydi

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, İtalyan basınına verdiği röportajda kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Teknik direktörlük kariyerinin ilk önemli zaferini kazandığını belirten Arda Turan, "Her anlamda özel. Benim için bu ilk önemli zafer. Harika bir şey başardık, önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynamak heyecan verici olacak. Belirleyici maçtan önce takıma bir motivasyon konuşması yaptım ve onlara bütün bir yıl boyunca çalıştığımız şeyin peşinden gitmelerini söyledim. Al Pacino tarzı sözler... ya da Diego Simeone, görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN: FATİH TERİM VE LUIS ENRIQUE DİYEBİLİRİM

"Teknik direktörlük konusunda referans noktan Diego Simeone mi?" sorusuna cevap veren Arda Turan, "Beni kesinlikle çok etkiledi. Savunma aşamasından motivasyon yönüne kadar ama teşekkür ettiğim ve kendilerinden kavramlar ve öğretiler çalmaya çalıştığım pek çok kişi oldu. İki isim vermem gerekirse Fatih Terim ve Luis Enrique diyebilirim." şeklinde konuştu.

İspanya'da kendisini savunmaya ikna eden ismin Simeone olup olmadığı sorulan genç teknik adam, "Evet, doğru. Oyunu bir bütün olarak görmemi sağladı. Ve bana başarının mücadele, savaş ve acı çekerek de elde edilebileceğini öğretti. O da benim gibi düşündüğünü her zaman söyleyen tutkulu bir insan. Ya seveceğiniz ya da nefret edeceğiniz biri. Onunla iyi anlaşıyordum ama o kadar çok kavga ettik ki." dedi.

ARDA TURAN: POLİS FİLMİ TARZINDA İMZALADIM

Atletico Madrid'de geçirdiği döneme değinen Arda Turan, "Sözleşmeyi büyük bir gizlilik içinde, bir arabanın içinde, polis filmi tarzında imzaladım. Unutulmaz yıllar geçirdim. Atletico Madrid'de olağanüstü bir kültür yarattık, Atletico'yu değiştirdik. Avrupa Ligi ve Avrupa Süper Kupası'nı kazandık. Tarihin en güçlü Real Madrid ve Barcelona takımlarına karşı La Liga şampiyonu olduk. Daha ne isteyebilirsiniz ki? Benim için her zaman eşsiz olan taraftarlardan da bahsetmek isterim." dedi.

ARDA TURAN'DAN MESSI İTİRAFI

Barcelona'da birlikte oynadığı Lionel Messi ile ilgili anısını anlatan Arda Turan, "Söylenecek çok fazla şey var.... Messi bir uzaylıydı, en zor şeyleri yaptığı basitlikle sizi suskun bırakırdı. Benim özel bir anım var. Sevilla'ya karşı oynanan Süper Kupa finalinde iki gol atmış ve bir asist yapmıştım. Maçın adamı olduğumu açıkladıklarında Messi'ye baktım ve sadece başını salladığında ödülü almaya gittim. Sonra bir kahkaha patlattık. O bakışıyla sanki bana 'Git, bunu hak ettin' der gibiydi." açıklamasında bulundu.