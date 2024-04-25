Ancelotti sonunda beklenen o müjdeyi duyurdu: "Arda Güler her an oynayabilir"

Real Madrid'den ayrılıp, ayrılmayacağı merak edilen Arda Güler hakkında, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den flaş bir açıklama geldi. İşte haberin detayları.

Real Sociedad deplasmanı öncesi basın toplantısı düzenleyen Real Madrid Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi. Şampiyon olmak için 7 puana ihtiyaçları olduğunu belirten Ancelotti, Sociedad'ı yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ancelotti, "Matematiksel olarak şampiyonluğu kazanana kadar savaşmaya devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçlara ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi hazırlanabilmek için olumlu gidişatımıza devam etmemiz gerekiyor. Kazanmak için sıkı rekabet ve her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Yarınki maçı kazanmak için savaşacağız" diye konuştu.

FLAŞ ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Kendisine yöneltilen Arda Güler sorusuna da cevap veren Ancelotti, Arda'nın iyi durumda olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Arda iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazır ancak çok zorlu maçlar oynadığımız için şans veremedim. İyi oynarken takımı değiştirmek zor. Hak ettiği dakikaları alamadı ama iyi tavrı, çalışma şekli ve kararlılığı göz önüne alındığında her an oynayabilir"