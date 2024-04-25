Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ancelotti sonunda beklenen o müjdeyi duyurdu: "Arda Güler her an oynayabilir"

Ancelotti sonunda beklenen o müjdeyi duyurdu: "Arda Güler her an oynayabilir"

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Real Madrid'den ayrılıp, ayrılmayacağı merak edilen Arda Güler hakkında, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den flaş bir açıklama geldi. İşte haberin detayları.

Real Sociedad deplasmanı öncesi basın toplantısı düzenleyen Real Madrid Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi. Şampiyon olmak için 7 puana ihtiyaçları olduğunu belirten Ancelotti, Sociedad'ı yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

Ancelotti, "Matematiksel olarak şampiyonluğu kazanana kadar savaşmaya devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçlara ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi hazırlanabilmek için olumlu gidişatımıza devam etmemiz gerekiyor. Kazanmak için sıkı rekabet ve her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Yarınki maçı kazanmak için savaşacağız" diye konuştu.

Ancelotti sonunda beklenen o müjdeyi duyurdu: "Arda Güler her an oynayabilir" - 1. Resim

FLAŞ ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Kendisine yöneltilen Arda Güler sorusuna da cevap veren Ancelotti,  Arda'nın iyi durumda olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Arda iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazır ancak çok zorlu maçlar oynadığımız için şans veremedim. İyi oynarken takımı değiştirmek zor. Hak ettiği dakikaları alamadı ama iyi tavrı, çalışma şekli ve kararlılığı göz önüne alındığında her an oynayabilir" 

Düzenleyen:  - Spor
Agora Fintech Fuarı, global finans ve teknoloji temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdiYapay zeka geleceğini şekillendiriyor: AI Tomorrow Summit 2024 başlıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün: Tobias Andresen kazandı ve genel ferdi klasmandaki yerini korudu - SporAndresen yerini koruduKrallık da benim şampiyonluk da! Edin Dzeko'yu tutabilene aşk olsun - SporDzeko'yu tutabilene aşk olsunGelmiş geçmiş en hızlı futbolcular belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo Süper Lig yıldızı listede ilk 3'te - SporSüper Lig yıldızı listede ilk 3'teHasan Arat'ın sonunda sabrı doldu taştı! Beşiktaş 2 yıldıza kapıyı gösterildi sezon sonu ayrılık var - SporSezon sonunda 2 yıldız yolcuFenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan flaş hamle! Öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar karıştı - SporÖyle bir paylaşım yaptı ki..."Valdebebas'ta tam bir baş belası" Ancelotti'den Arda Güler'e flaş sözler! Real Madrid'deki geleceği merak ediliyordu - SporAncelotti'den Arda'ya flaş sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...