Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahur vakti ne zaman başlıyor, sahur ne zaman, saat kaçta bitiyor, 2019 sahur saatleri, sahur vakitleri Diyanet ve İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve tüm illerin sahur vakitleri bu haberde. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sahur vakitleri merak içerisinde sorgulanıyor. Peki sahur vakitleri ne zaman, sahur ne zaman, sahur saat kaçta bitiyor, sahur kaçta, sahur ne zaman yapılır, sahur vakitleri Diyanet gibi detaylar da burada bulunuyor. Sahur vakitleri milyonlarca insan tarafından aranıyor. İstanbul sahur vakitleri, Ankara sahur vakitleri, Diyarbakır sahur vakitler, İzmir sahur vakitleri ve tüm illerin sahur vakitleri burada yer alıyor. Müslümanlar, İslam'ın 5 temel şartından olan oruç tutmak ibadetini gerçekleştirmek için gece belli vakitlerde sahura kalkıp, niyetlenmeden önce karınlarını doyururlar. Ardından niyet edip oruç tutuyorlar. Oruç tutanlar ise, ''Sahur vakti ne zaman, sahur ne zaman yapılır, sahur saat kaçta bitiyor, 2018 sahur saatleri, sahur vakitleri, sahur ne zaman yapılıyor'' gibi sorulara cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır ve tüm illerin sahur vakitleri ile ilgili aradıklarınız...

SAHUR NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İmsak, gecenin bitimi, günün başlaması demektir. Dinimizde gün, imsak vaktinde başlar, bir dahaki imsak vaktinde biter.

Ramazanda yiyip içmenin yasak olan vaktin başlaması demektir. Türkiye Gazetesi Takviminde yazılı olan imsak vaktinde, yiyip içmeyi kesmelidir! Türkiye'de bundan 15-20 dakika kadar sonra sabah namazı kılınabilir! Yanlış takvimlere göre hareket edip de, yiyip içmeye ezan okununcaya kadar devam eden kimsenin, suçu yanlış takvime bulması, kendini mesuliyetten kurtaramaz

Oruçta niyeti unutmak

Sual: Ramazanda, sahura kalkılıp yemek yendiği hâlde, oruca niyeti unutan ne yapar?

CEVAP

Niyet, yarın veya o gün oruç tutacağına karar vermek demektir. Sahura kalkan kimse, ne için kalkmıştır? Oruç tutabilmek için yemek yemeye kalkmıştır. (İmsak vaktine ne kadar var?) demek, (Vakit çıkmadan bir bardak su içeyim) demek gibi şeyler, oruç için niyet sayılır. Yahut akşamleyin veya yatarken yarın oruç tutacağına karar veren de niyet etmiş olur.

İMSAK NEDİR?

İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki “Sabâh” vakti, sabâh nemâzının ihtiyatlı vaktidir. Dört mezhebde de, (şer’î gece)nin sonudur. Ya'nî, (Fecr-i sâdık) denilen beyâzlığın şarkdaki (doğudaki) ufk-ı zâhirî (görünen ufuk) hattının bir noktasında görülmesidir. Oruc bu vakitde başlar.

"EZAN OKUNMADAN 15 DAKİKA ÖNCE NİYET EDİLMELİ"

Ezan okunmadan 15 dakika önce niyet edilmesi gerektiğinin altını çizen Osman Ünlü, iftar vaktinde de kişinin acele etmemesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: "Ramazan'da cami imamı ezanı yanlışlıkla 1-2 dakika erken okuyabilir. Bu yüzden önce akşam namazını kılıp, sonra iftar etmek lazım. Çünkü vakit girmediyse akşam namazını iade edebilirim. Ama oruç iade edemem. Bu yüzden hem iftar vaktinde hem de imsak vaktinde temkinli hareket etmek lazım." Gün içinde 16-17 saat oruç tutulacağını hatırlatan Ünlü, bedenden yeme-içme kesildiği gibi gözün, kulağın, dilin, ayağında yasak olan şeylerden uzak durması gerektiğini söyledi.