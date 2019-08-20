Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Beylikdüzü su kesintisi | 21 ağustos Beylikdüzü Su Kesintisi, Beylikdüzü'nde sular ne zaman gelecek?

Beylikdüzü su kesintisi

İSKi Beylikdüzü su kesintisi için şu açıklamalarda bulundu

"Sayin Abonemiz; Bolgenizde gerceklestirilecek olan deplase baglanti calismalari nedeniyle Beylikduzu Ilcesi; Yakuplu, Sahil ve Marmara Mahallelerine 21 Agustos Carsamba gunu 10.00 ile 22.00 saatleri arasinda 12 saat sureyle su verilemeyecektir. Sabir ve anlayisiniz icin tesekkur eder, bilgilerinize sunariz. "

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