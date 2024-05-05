Akademik çalışma unutulan kültürü canlandırdı!

Edirne’de Pomak halk kültürü üzerine çalışan bir akademisyen, bölgenin unutulan kültürünü yeniden ortaya çıkarıyor. Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde yapılan akademik çalışmasıyla unutulan adetleri derleyen Meryem Pelin, "Hıdırellez Komitesi" oluşturarak 'Pomak adetlerine göre' Hıdrellez şenliği düzenledi.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarını yürüten köy sakinlerinden Meryem Pelin, yüksek lisans tezini "Edirne'de Pomak halk kültürü" adı altında hazırladı. Tez kitap olarak da neşredildi.

Doktora çalışmasını da yine bu yönde yürüten Pelin, akademik araştırmaları sayesinde köyünün unutulan pek çok değerini gün yüzüne çıkardı.

Daha önce kardeşi için eski adetlere dayanan "asker eğlencesi" tertipleyen Pelin, Hıdrellez Şenliği düzenlemek için de kutlama komitesi kurdu.

Edirne'de Pomak halk kültürü - İçindekiler

Haftalarca hazırlanan komite, bir program dahilinde köy meydanında eski Hıdrellez adetlerini canlandırdı. Köy sakinleri ile civardan gelen yüzlerce kişi meydanda bir tiyatro oyunu gibi sergilenen eski adetleri izledi.

Urganda saç taraması, bele yeşil kuşak bağlama, buğdayla yüz yıkama, yoğurt mayalama, dereden bakır kapla su taşıma, çalıyla sütlaç kaynatma, meyve vermeyen ağacı baltayla korkutma, gül dalına niyet bağlama, mani atışması" gibi adetlerin sergilendiği şenlik Hıdrellez ateşinin yakılmasıyla son buldu.

Keşkek ikramının yapıldığı şenliğe bölgeden geniş bir katılım oldu.