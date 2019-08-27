Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Batuhan kimdir, Masterşef yarışmacısı Batuhan kimdir, Masterşef Batuhan Bayır kaç yaşında, MasterChef Batuhan Bayır kimdir... MasterChef Türkiye'nin 2. sezonunda 'MasterChef' unvanı için yarışacak isimler belli oldu. Birçok adayın arasından sıyrılan ve 14 kişilik kadroya girmeye hak kazanan Batuhan Bayır kimdir merak ediliyor. Bireysel yemekleri ile jüri üyelerini etkileyen isimler, MasterChef Türkiye'de nasıl bir performans sergileyecek merak ediliyor. Peki Batuhan Bayır kimdir, Masterşef yarışmacısı Batuhan kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR? MASTERŞEF YARIŞMACISI BATUHAN BAYIR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.