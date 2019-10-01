Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS PSG AZ TV İdman TV izle, GS PSG maçı AZ TV şifresiz izle, Galatasaray PSG CBC Sports canlı izle, Galatasaray PSG maçı İdman TV canlı şifresiz, GS PSG şifresiz veren kanallar... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadeleye çıkıyor! Fatih Terim'in öğrencileri, Türk Telekom Stadı'nda PSG ile karşılaşıyor. Paris Saint Germain maçı öncesi nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, maçı hangi kanallardan izleyebileceklerini araştırıyorlar. GS PSG maçı AZ TV İdman TV CBC Sports gibi kanallardan yayınlanacak mı? İşte merak edilen detaylar...

GALATASARAY PSG AZ TV İDMAN TV CBC SPORT YAYINLAYACAK MI?

Tüm Türkiye'nin gözü bu karşılaşmada! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor! Galatasaray, Fransız devi PSG ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşıyor. Peki Galatasaray PSG maçı hangi kanallarda şifresiz? GS PSG maçı şifresiz kanalları sizler için derliyoruz! Heyecanla beklenen GS PSG karşılaşması AZ TV, İdman TV ve CBC Sports üzerinden yayınlanmayacak! İşte GS PSG maçını canlı olarak veren kanallar...

Avrupa kupalarında 281. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 280 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.

Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 112. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 111 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

Avrupa'daki galibiyet hasreti 8 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (5 mağlubiyet, 3 beraberlik)