Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kaç tl oldu? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar, dolar kaç lira gibi sorular ateşkes anlaşmasının ardından merkala araştırılmaya başlandı. İşte güncel dolar kuru, dolar fiyatı, dolar kaç tl gibi merak edilen tüm soruların cevabı.

Dolar Kaç TL? Dolar Düştü Mü?

Döviz ve pay piyasaları Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin etkisiyle hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izledi.

Dolar/TL, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü ve heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gördü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamanın ardından düşüşe geçen ve yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden dolar/TL, 5,8168'e kadar gerilemesinin ardından saat 22.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,8350 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,4910, sterlin/TL 0,4 düşüşle 7,5170 seviyesinden alıcı buluyor.

New York'ta işlem gören iShares MSCI Turkey ETF'si ateşkes haberiyle birlikte yüzde 4 yükseldi ve 23,990 oldu.

Pay piyasalarında görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerle son saatlerde alımlar güçlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 94.896,23 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmalarının TL varlıklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını, TL varlıkların pozitif ayrışabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,76'nın gündeme geleceğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde de 95.500 - 96.500 seviyelerinin görülebileceğini kaydetti.