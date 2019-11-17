Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de binlerce şubesi olan A101, bu hafta da aktüel indirimli ürünleri ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. A101 21 Kasım 2019 aktüel ürünler listesi yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar en yakınlarındaki şubelerde bu ürünlerin satışa çıkıp çıkmayacağını sorguluyorlar. A101 21 Kasım kış lastiği şimdiden internette en çok araştırılanlar arasına girdi! A101 kış lastiği fiyatı merak ediliyor. A101 21 Kasım kış lastiği 219 ve 269 TL'den satışa çıkıyor. Aynı şekilde en çok araştırılanlar elektronik ürünler oluyor. A101 21 Kasım general mobile cep telefonu 799 TL, Sunny televizyon 2 599 TL, A101 21 Kasım lenovo bilgisayar fiyatı ise 1499 TL olarak belirlendi. Bu ürünler dışında birbirinden farklı tekstil, gıda ve mutfak gereçleri 21 Kasım perşembe indirimleri kapsamında A101 şubelerinde satışa çıkacak. Perşembe gününün gelmesini merakla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden indirimli ürünlerin listesini arıyorlar. İşte A101 21 Kasım 2019 aktüel indirimli ürünler listesi tüm ürünler...

A101 21 KASIM 2019 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM SIRALI LİSTESİ

A101 ALDIN ALDIN ürünlerinde en çok dikkat çeken ürünlerin başında gelen Sunny Smart LED TV 2599 TL'lik fiyatıyla vatandaşlarla buluşuyor. Bunun yanı sıra HI-LEVEL Smart Dual LED TV 1349 TL ile satışa sunuluyor. İki yıllık garanti kapsamındaki televizyonlar 8000 şubesi bulunan A101'lerde yerini alacak. Cep telefonu ihtiyacı olanlar ise bu hafta General Mobile GM 6 DS cep telefonu ile buluşacak. Heyecanla beklenen cep telefonunun fiyatı 799 TL olarak belirlendi.

A101 kış lastiği fiyatı, A101 21 Kasım 2019 kış lastiği indirimi gibi konular kış lastiği zorunluluğunun başlamasına kısa bir süre kala vatandaşların internette en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 1 Aralık itibariyle zorunlu olarak kış lastiğine geçecek olan araç sahipleri, en uygun fiyatlı kış lastiğini araştırıyor. A101 21 KASIM KIŞ LASTİĞİ 219 TL ve 269 TL satış fiyatı ile vatandaşlara sunuluyor. 2 yıl garantili olan kış lastiklerini en yakın şubenizden temin edebilirsiniz. A101 2 Kasım akü fiyatı ise 259 TL.