Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler? İşte Türkiye vergi rekortmenleri sıralaması... Gelir idaresi Başkanlığının 2018 yılına dair vergi beyannameleri sonucunda Türkiye'nin yeni vergi rekortmenleri sıralaması belli oldu. Çok bilindik isimlerin sıralamadaki yerlerinde değişiklikler olurken, vergi rekortmenliği sıralamasında birinci ve ikinci sırada olan isimler kimliklerinin açıklanmasını istemedi. Tüm gelişmeler sonrası vatandaşlar internette merakla "Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler? İşte Türkiye vergi rekortmenleri sıralaması" şeklinde aramalar yapmaya başladı. İşte Türkiye'nin vergi rekortmenleri kimler? Türkiye vergi rekortmenleri sıralaması ile ilgili hazırladığımız haberimiz...

TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENLERİ KİMLER?

2018 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. Listenin ilk iki sırasındaki isimler açıklanmazken, 3’üncü sırada 54 milyon 169 bin 333 lira tahakkuk edilen vergi miktarıyla Mustafa Rahmi Koç yer aldı. 4’üncü sırada 36 milyon 215 bin 995 lira ile Şarik Tara gelirken, takip eden isim 35 milyon 236 bin 977 lira ile Erman Ilıcak oldu. Suna Kıraç 32 milyon 197 bin 788 lira ile 6’ncı, 29 milyon 280 bin 745 lira ile Ömer Koç 7’nci oldu.

Kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu

Kurumlar vergisinde ise Merkez Bankası 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira ile ilk sırada yer aldı. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

2018 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 oranında artış gerçekleşti. 2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 oranında artış meydana geldi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENLERİ SIRALAMASI

Türkiye'nin 2018 Gelir Vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada 54 milyon 169 bin 333 lirayla Rahmi Koç yer aldı.

1- 2018 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı.



2- 2018 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında % 13,67; tahakkuk eden vergi toplamında % 14,44 oranında artış gerçekleşti.2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında % 29,01; tahakkuk eden vergi toplamında % 38,61 oranında artış meydana geldi.

3- MUSTAFA RAHMİ KOÇ

Tahakkuk edilen vergi miktarı:

54.169.333,78

4- ŞARIK TARA

Tahakkuk edilen vergi miktarı:

36.215.995,95



5- ERMAN ILICAK

Tahakkuk edilen vergi miktarı:

35.236.977,35

6- SUNA KIRAÇ

Tahakkuk edilen vergi miktarı:

32.197.788,51

7- MEHMET ÖMER KOÇ

Tahakkuk edilen vergi miktarı:

29.280.745,40

8- MEHMET SİNAN TARA

Tahakkuk edilen vergi miktarı:

26.221.782,82

9- GÖNENÇ GÜRKAYNAK

Tahakkuk edilen vergi miktarı:

25.404.692,06



10- İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

KURUMLAR VERGİSİ SIRALAMASI

2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'na göre, listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.



1- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI AŞ 10.610.547.065,28

2- T.C.ZİRAAT BANKASI AŞ 2.439.822.266,92

3- TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ 1.584.998.626,64



4- TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ 1.301.239.300,62



5- TÜRKİYE PETROLLERİ AO 1.266.648.883,03



6- İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK AŞ 1.174.689.183,54



7- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.TAŞ966.350.079,45



8- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO 940.253.159,58



9- YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ 754.005.586,72



10- ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 694.492.251,82