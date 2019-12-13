Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 535. bölüm full tek parça izle! Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar, yıllardır süren macerasında 534 bölümü başarıyla devirdi! Bugüne kadar onlarca başrol oyuncusunun gelip geçtiği dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Zeliş'i bulan ekip onun hayatta olup olmadığını kontrol ediyor! Hüsnü ne yapacak, Çoban ailesi nasıl tepki verecek? İşte detaylar...

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ARKA SOKAKLAR 535. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliş, Kurye'nin elinde rehinedir ve hayatı tehlikededir. Hüsnü, tehlike altındaki kızına ulaşabilmek için çırpınmaktadır. Kurye'nin yerini öğrenen Hüsnü ve ekip hemen olay yerine gider. İçeri girdiklerinde kendilerini şoke eden bir görüntü ile karşı karşıya kalırlar. Zeliş hareketsiz olarak kanepede yatmaktadır. Hüsnü yıkılır ve ölüp ölmediğini bilmediği kızının yanına gitmekte acı dolu çekinme yaşar. Hüsnü ve ekip Zeliş'in yerini nasıl buldular? Kanepede hareketsiz yatan Zeliş öldü mü?