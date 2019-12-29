Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango bilet sorgulama, Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları haberimizde. Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşlar büyük bir heyecanla Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak diye merak ediyor ve araştırıyorlar. 2019 büyük ikramiyesini kazanan talihli hala ortaya çıkmadı. Peki bu sene büyük piyango hangi şanslı numaraya isabet edecek? Çeyrek, yarım ve tam bilet satın alanlar heyecanla çekiliş saatini bekliyorlar. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 2020 sonuçları sorgula, bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI SORGULAMA SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçları saat kaçta açıklanacak merakla bekleniyordu. MPİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı belirtildi.

Çekiliş gerçekleştiğinde MİLLİ PİYANGO 2019 BİLET SORGULAMA sayfasını tg.com.tr'de bulabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGODA YENİ DÖNEM: ORTAK BİLET

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Onlarca kişi bir bilete ortak olabiliyor. Peki ortak bilet nedir? Milli Piyango ortak bilet nasıl alınır?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, eylül ayında Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle "ortak bilet" uygulamasının önünü açtı.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor.

Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, ortak bilet uygulamasının ilk defa Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi için başlatıldığını duyurarak, bu uygulamanın sanal ortamdaki yasal bahis siteleri üzerinden büyük montanlı satışlarda kullanıldığını söyledi.

Uçar, "Bir iş yerindeki çalışanlar 10, 20 ya da daha fazla kişi bir araya gelip ortak bilet alabilecek. Bunun için de eski usul biletin arkasını imzalamak yerine, sanal bayiden artık ortak bilet alınabilecek. Böylece, 20 kişi ortak 10 bilet alırsa daha az bilet ücreti ödeyerek, ikramiye kazanma şansı yükselmiş olacak. Çeyrek biletin 20 lira olduğu ortamda, bir kişi 10 ya da 5 liraya dahi ikramiye kazanma şansı elde edecek. Bu uygulama, şans oranını yükseltmek isteyenlere yönelik olacak." bilgisini verdi.

Uygulamanın yasal bahis siteleri üzerinden devreye girdiğini belirten Uçar, sanal bahis sitelerinin hazırladığı seçeneklere göre, 1, 10, 100 ya da 1000 biletlik bir paketten hisse alınabileceğini bildirdi. Uçar, ortak bilet uygulamasına girmek isteyenlerin, bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olması gerektiğine işaret ederek, "Bu yeni oyun formatında belki 100 biletlik bir desteye büyük ikramiye çıkacak. Böylece 80 milyar lira 100'e bölünecek ama daha az parayla şans oranı artmış olacak." dedi.

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR BELİRLENDİ

• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI

• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI

• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI

I• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

MİLLİ PİYANGO EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.