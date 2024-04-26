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Haberler > Dünya > Kenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44'e çıktı

Kenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44'e çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kenya&#039;daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44&#039;e çıktı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen aydan bu yana devam eden yağışlar yaklaşık 60 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Seller nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 44'e çıktı.

MAHALLELER SU ALTINDA KALDI

Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve bazı yollar kapatıldı. Birçok mahalle de su altında kaldı. Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Kenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44'e çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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