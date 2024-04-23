Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gözaltındayken kaçmıştı! Binance yöneticilerinden Anjarwalla Kenya'da yakalandı

Gözaltındayken kaçmıştı! Binance yöneticilerinden Anjarwalla Kenya'da yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gözaltındayken kaçmıştı! Binance yöneticilerinden Anjarwalla Kenya&#039;da yakalandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da gözaltındayken kaçan, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın Kenya'da yakalandığı duyuruldu. Anjarwalla'nın Nijerya hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, Anjarwalla, alınan istihbaratın ardından Kenya'da ele geçirildi.

Gözaltına alınan Anjarwalla'nın Nijerya hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.

Nijerya hükümeti, şubat ayında, yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Binance'e erişim engeli getirmiş, 28 Şubat'ta Binance'nin yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'ı gözaltına almıştı.

Anjarwalla, martta hapishaneden kaçmıştı.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da, yerel para birimi naira, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Organize suç örgütü çökertildiDostlar bir yaş daha büyüdük
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran sele teslim oldu, timsahlar şehre indi! - Dünyaİran'ı sel vurdu, timsahlar şehre indi!Havalar Avrupa'yı fena çarptı! Ekonomik kayıp 13,4 milyar avro - DünyaHavalar Avrupa'yı fena çarptı!Beşar Esad itiraf etti: ABD ile görüşüyoruz - DünyaEsad her şeyi itiraf etti!Silahlanma yarışı! Savaş ve gerilimler, ülkelerin savunma harcamalarını artırdı - DünyaDünya silaha 2,4 trilyon dolar harcadıİsrail başa döndü! Beyt Hanun yine saldırıların odağında - Dünyaİsrail başa döndü!Gazze'de ateşkes için yeni açıklama! Hamas İsrail'e 4 şart sundu - DünyaGazze'de ateşkes için yeni açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...