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Kenya Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenya Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kenya Genelkurmay Başkanı Ogolla helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikoptere kazasında can kaybı 10’a yükseldi.

Kenya'daki askeri helikopter kazasında can kaybı 10'a yükselirken, Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Elgeyo Marakwet'te düşen askeri helikopterde, aralarında Ogolla'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ogolla'nın kuzeybatı Kenya'daki birlikleri ziyaret ettiğini ve helikopterin kalkıştan birkaç dakika sonra düştüğünü belirtti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazanın ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

EN SEÇKİN GENERALLERDEN BİRİ

İki askerin kazadan sağ kurtulduğunu söyleyen Ruto, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ruto ayrıca, "Anavatanımız en cesur generallerinden birini kaybetti. General Ogolla'nın ölümü benim için acı bir kayıptır. Dört yıldızlı seçkin bir general, görevi ve ülkesine hizmeti sırasında hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Daha önce Kenya Hava Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Ogolla, geçen yıl Ruto tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı. Ruto ayrıca Ogolla'yı 2022 başkanlık seçimlerinin sonucunu bozmaya yönelik bir komplonun parçası olmakla suçlamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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