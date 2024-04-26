Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yatırılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemeleri başladı. Toplamda 4 milyar 435 milyon liralık destekleme ödemeleri, farklı destek kategorilerine göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. Buzağı Desteği ve Süt Desteği ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanelerine göre planlandı. Diğer destekler ise 26 Nisan tarihinde tek seferde çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Merak edilen tüm detaylar şu şekilde...

Tarımsal sektör, Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluştururken, çiftçilere yönelik yapılan desteklemeler de sektörün güçlenmesine önemli katkılar sağlıyor. Bu bağlamda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, bugün itibarıyla çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı.

TARIM DESTEĞİ YATIRILDI MI?

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Bu destekleme ödemeleri şu kategorileri kapsıyor:

Buzağı Desteği: 3 milyar 344 milyon TL

Çiğ Süt Desteği: 1 milyar 11 milyon TL

Lisanslı Depoculuk Desteği: 32 milyon TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 29 milyon 216 bin TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 10 milyon 432 bin TL

Düve Alım Desteği: 9 milyon 320 bin TL



Bu destekleme ödemelerinin dağıtımı ise TC kimlik numaralarının son hanelerine göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Buzağı Desteği ve Çiğ Süt Desteği için ödemeler, belirtilen tarihlerde sırasıyla hesaplara yatırılacak.

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Buzağı Desteği ödemeleri için TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. Son hanesi 0 olanlar için ödemeler, 26 Nisan saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek. Son hanesi 2 ve 4 olanlar ise ödemelerini 3 Mayıs saat 18.00'den sonra alabilecekler. Son hanesi 6 ve 8 olan çiftçilere ise ödemeler, 10 Mayıs saat 18.00'den itibaren yapılacak.

SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Süt Desteği ödemeleri de benzer bir şekilde son hanelere göre planlandı. Kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlar 26 Nisan sonrası ödemelerini alabilecekler. Son hanesi 6 ve 8 olanlar için ödemeler 3 Mayıs'tan sonra hesaplara yatırılacak. Diğer yandan, son haneleri 1, 3, 5, 7 ve 9 olan çiftçilerin Süt Desteği ödemeleri ise 10 Mayıs sonrası yapılacak.

Bu destekleme ödemeleri, çiftçilerin üretimlerine ve yaşamlarına katkıda bulunurken, tarımsal üretimin ve ekonominin güçlenmesine de önemli bir destek sağlayacak. Çiftçilerin, aldıkları bu desteklerle daha verimli bir şekilde üretim yapmaları ve ekonomik açıdan daha sağlam bir zeminde hareket etmeleri hedefleniyor.