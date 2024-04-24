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Buzağı desteği 2. dönem başvuruları 17 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Buzağı desteği 2. dönem başvuruları 17 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek

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2024 yılının gündeminden biri olan buzağı desteği ödemeleri, hayvan sahipleri arasında heyecanla bekleniyor. Bu destekleme ödemeleri, yeni doğan buzağıların kayıt altına alınması ve belirli şartları yerine getirmesi durumunda yapılmakta. Ancak, ödemelerin ne zaman yapılacağı konusu hala belirsizliğini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamalar ile buzağı desteği ödemeleri için takvimin netleşmesi bekleniyor. Detaylar şu şekilde...

Hayvan sahipleri tarafından büyük bir önemle takip edilen buzağı desteği ödemeleri, 2024 yılında da gündemi meşgul ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da besicilerin hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre gerçekleşecek. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için buzağı desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusu belirsizliğini koruyor. 2024 buzağı desteği ile ilgili diğer tüm merak edilenler...

Buzağı desteği 2. dönem başvuruları 17 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek - 1. Resim

2024 BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılında hayvan sahiplerinin büyük bir merakla beklediği haberlerden biri olan buzağı desteği ödemeleri, son dakika gelişmeleriyle gündemi sarmış durumda. 2024/2 dönemine ait buzağı destekleme ödemeleri, bu ay içerisinde hayvan sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bu destekleme ödemeleri, yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması şartıyla doğdukları işletmede en az 4 ay kalması durumunda veriliyor. Bu ödemeler, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

Buzağı desteği 2. dönem başvuruları 17 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek - 2. Resim

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşecek başvurularla belirlenen buzağı desteği tutarları, 1.150 TL ile 200 TL arasında değişiyor. 2. Dönem buzağı desteği başvuruları devam ederken, ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

Buzağı destekleme ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatırılması beklenirken, kesin bir tarih henüz belirlenmedi. Ancak Tarım Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar ve resmi duyurular takip edilerek ödeme tarihleri hakkında daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor. Bu süreçte, hayvan sahipleri ve besiciler tarafından büyük bir ilgiyle beklenen buzağı desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusu, tarım ve hayvancılık sektörü için önemli bir gündem maddesi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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