Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan E.D.’nin kullandığı 81 AV 788 plakalı otomobil, Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi girişinde bulunan kanala uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü E.D, eşi M.D ve 11 aylık bebeği K.U.D’nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlatt