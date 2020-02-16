Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Parviz nereli, kaç yaşında? Parviz Abdullayev Azeri mi? Survivor Parviz hakkında internette en çok araştırılan konuları Survivor izleyicileri için derledik. Survivor 2020 ünlüler takımında yarışan ve büyük final için en iddialı isimler arasında yer alan Parviz, profesyonel olarak 55 dövüşe katılan kick boksçu Parviz ile ilgili detaylar haberimizde! Survivor Parviz evli mi, çocukları var mı? İşte merak edilenler

PARVİZ ABDULLAYEV KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI (SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?)

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.