Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babil 6. bölüm izle, Babil son bölüm full tek parça izle! Star ekranlarının yıldız dizisi Babil, heyecanla beklenen yeni bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanları, izleyicileri oldukça heyecanlandırmıştı! Babil yeni bölümde İrfan ve Süleyman karşı karşıya geliyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Babil son bölüm tekrar izle, Babil 6. bölüm full tek parça gibi araştırılan konulara dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BABİL 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?