Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye ne zaman ileri atılsa, ne zaman parlayıp öne çıksa muhakkak surette iç ihanet cephesi ile dış işgal cephesinin el ele verip pusuya yattığını ve akabinde de saldırıya geçtiğini bildirdi.

"Bunlar ne vicdan dinliyor, ne insanlık biliyor. Aynı yemlikten beslenip, aynı yıkımı hedefliyorlar." diyen Bahçeli, "Elbette ormanda ağaçların arasında lodos eserken sinek vızıltısı duyulmaz. Ama sesi duyulmayıp küçük de olsa sineğin mide bulandırdığı aşikar bir gerçektir. Ne tuhaf ki, Sancho Panzo'nun Donkişot'la şüphe ve belirsizlik üzerine kurduğu bağlılığın kırıntısı bunlarda yoktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP yönetiminin Türkiye'yi tuzağa çekip kafese koymak isteyenlere göz yumacağını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Samimiyetsiz olduklarından yüzlerine demokrasi boyası sürerler, kafalarına özgürlük hunisi geçirirler, siyasetlerine zincir vurdururlar, sonra da darbeyi çağrıştıran şifreli mesaj verirler. Kovid-19 salgınından medet uman, virüsten iktidar çıkarmayı hesaplayan yoz, fos ve fason bir zihniyet Türkiye düşmanlarına gözcülük, sözcülük ve siyasi muhbirlik yapacak düzeyde kökünden ve özünden kopmuştur. CHP budur, çeperine tutunup çevresine doluşanlar da aynıdır."

CHP'nin bayatladığını, bayağılaştığını, küflendiği ve basbayağı kokmaya başladığını iddia eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir felaketin kuşatmasını yarmak için adeta çırpınıyor. Milli dayanışma hayranlık uyandırıyor. Virüse karşı yüksek bir mücadele sergileniyor. CHP ise ekonomik tetikçilere, demokrasi düşmanlarına, küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıp gel gel yapıyor. Hem ülkemizin, hem de tüm dünyanın akut meselesi makroekonomik göstergelerin iyileşmesi değil, insan ve toplum sağlığını güvenceye almakla birlikte gıda ve hayat güvenliğini sağlamaktır."

- "Kovid-19 yeni dünyanın kilitlerini açtı"

Bahçeli, Kovid-19'un yeni bir dünyanın kilitlerini açtığını ve yeni bir kavrayışın temellerini attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını insanlığa önceliklerini ve ihtiyaçlar hiyerarşisini ikazla hatırlatmıştır. Katma değer üretimi insan sağlığı olduğu müddetçe bir anlam taşıyacaktır. Üretim, tüketim, tasarruf, istihdam, büyüme, kalkınma, zenginleşme insan var olduğu sürece değerli olacaktır. İnsansız ekonomi, yani piyasa fetişizmi, ahlakı, kültürü, maneviyatı, tarih ve toplum dokusunu muhtevasına almayan bir ekonomik sistemin ana yakıtıdır. Tek gayesi kar ve fayda maksimizasyonudur. Varsın insan olmasın, varsın insan sağlığına aldırış edilmesin. Mantık budur."

Bahçeli, açıklamasında şöyle devam etti:

"Fabrikaların çarkları insansız nasıl dönecektir? İnsanlık solunum cihazına bağlandıktan sonra Merkez Bankasının rezerv miktarının ne önemi olacaktır? Enflasyon buraya çıkmış, bütçe açığı şuraya varmış, işsizlik şu kadar olmuş demenin bugünkü nazik dönemde manası nedir? Özne insan değil midir? İnsan özel ve eşref-i mahlukat değil midir? O halde CHP'nin salgına ve nice saldırılara karşı direnen Türkiye ekonomisiyle ilgili felaket tellallığına soyunması utanmazlık sayılmayacak mıdır? İşbirlikçiliğe bakınız, Türkiye batsa havalara uçacaklar!"

Bahçeli, Türk ekonomisinin Ağustos 2018, Mart 2019, Ekim 2019 ve 6 Mayıs 2020 olmak üzere yakın zaman içinde 4 şiddetli operasyona maruz kaldığını anımsattı.

"2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah Kur'an'da buyuruyor: 'Sakın cahillerden olmayın.' Cahilsindir, okur öğrenirsin. Paran yoktur, çalışır kazanırsın. Aşın ve işin yoktur, Allah nasip eder bulursun. Ya hıyanete ne demek lazımdır? Ya küresel ekonomik çetelere gülücükler dağıtanlar nasıl yorumlanacaktır? CHP'ye bakarsak iflas bayrağı çoktan çekilmiştir. Aynısını bazı Alman vakıfları, bir kısım derecelendirme şirketleri, hatta kalemini bazuka gibi kullanan köhne yazar-çizer takımı da söylemiyor mu? Bu kadar mı Türkiye’ye öfkelisiniz? Bu kadar mı mensubiyetiniz ölü gibi?"

Açıklamasında "IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar" ifadelerine yer veren Bahçeli, şöyle devam etti:

"İnsanda biraz edep olur, biraz erdem olur. Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar. Hep aynı terane. Hep aynı masal. Kasamız boşalmış, başka, IMF'ye gidilecekmiş, ekonomi çok kötü yönetiliyormuş. Türkiye'ye siyaset vasıtasıyla hizmetin ilk halkası öncelikle insan olmaktır. Bir insanın damatlığıyla siyaset üretenler artık çürümüştür, sersefil hale gelmişlerdir."

- "Türkiye fırtınaya karşı direniyor"

Türkiye'nin fırtınaya karşı bütün imkan ve iradesiyle direndiğine dikkati çeken Bahçeli,"Karanlıkta ilerleyen gemide olay çıkarmak, ilk fırsatta da filikalara atlayıp kaçmak için hazırlık yapan odaklar hiç boş durmuyor. Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız. Fareler gidebilir, ama biz gitmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Pülümür'de dağa yazılan "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözünden rahatsızlık duyanlara da tepki göstererek, "Bundan rahatsızlık duyanlar, Türk milletinin utanç vesikalarıdır. Bunlara kulak versek zalimlere, hainlere, teröristlere, ekonomik şantajcılara, emperyalist oyunlara boyun bükmek, ne yapalım kaderimiz buymuş demek kaçınılmazdır." yorumunda bulundu.

Açıklamasında "Türkiye geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin elindedir." görüşüne yer veren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türksüz dünya öksüz, Türksüz medeniyet ölümdür. Cumhur İttifakı her zorluğa, her zorbalığa inançla karşı çıkacak, karşı duracaktır. Ülkemizi kurulan masalardan uzak tutmayı hedefleyenler, iştahlı şekilde vahşet menülerine almak için sıradadır. Türkiye'yi kötüleyenlerle, Londra merkezli ekonomik saldırganlar işbirliği halindedir."

Ekonomi ile ilgili olumsuz yorumlarda bulunanlara "Hiç kimse çöküşü heves etmesin, çünkü kursaklarında kalacaktır." diyen Bahçeli, "Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk milletinin ve Cumhur İttifakının kutlu varlığıyla altüst edilmiş, oyun bozulmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi çuvallamış, kaybetmiştir. Çıkarcıların karşısında imanla çarpan kalpler ittifak halindedir." ifadelerini kullandı.

- Anneler günü kutlaması

Bahçeli açıklamasının sonunda da Anneler Günü kutlamasında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bütün annelerimizi tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum. Anne, şefkatin yüzüdür, fedakarlığın yurdudur, sevginin yuvasıdır. Annelerimizi gözümüzden bile sakınalım, onlara hürmet ve sadakati eksik etmeyelim."