Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatı Katı Aşk 6. bölüm full tek parça izle, Çatı Katı Aşk 6. bölüm izle! Koronavirüs nedeniyle dizilere ara verilen dönemde heyecanla yaz dizilerinin başlaması beklenmişti! Kanal D ekranlarının sevimli dizisi Çatı Katı Aşk, bekleyişin ardından yayın hayatına başladı. 13 Ağustos akşamı 6. yeni bölümü ile ekranlara gelen dizide neler oldu? Bir çatı katının bir araya getirdiği ikili arasında neler yaşandı? Ekranların yeni dizisi izleyicilerin beğenisini kazanabilecek mi merakla bekleniyor. Çatı Katı Aşk 6. bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar! İşte detaylar...

ÇATI KATI AŞK 6. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇATI KATI AŞK 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen ile Ateş birbirlerinden etkilenseler de, aşık olup olmadıklarını kendi içlerinde ve çevresindekilerle sorgulamaya başlıyorlar. Ayşen, hayatı boyunca hiç aşık olmadığı için nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışıyor.



Ayşen kardeşleri ile, Ateş ise Emin ile konuşarak içlerindeki bu duyguyu çözmeye çalışıyorlar. Bu sırada damat adayı Ömer, Ayşen ile yakınlaşabilmek için fırsat oluşturmaya çalışır. Bu yüzden onu arkadaşının doğum günü partisine davet eder.

Ayşen'in anne babası ve Demir, bu isteğe karşı çıkarlar; fakat, Saadet Hanım herkesi şaşırtarak son sözü söyler. Ayşen'in partiye gitmesine izin verir. Başta Ateş olmak üzere Saadet Hanımın bu çıkışı herkesi çok şaşırtır. Ayşen ve Ateş, hissettikleri aşk duygusunu serbest bırakabilecekler mi? Ayşen, Ömer ile birlikte doğum günü partisine gidecek mi?

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi’nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş’le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin’in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir’in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.