Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilinçli bir kesim küfür, psikoloji bozucu konuşmalar, cinsel içerik içeren videoları şikayet etmektedir. Fakat belirli bir kesim ise sadece kendini sosyal medyada daha çok gösterip popüler olabilmek adına farklı farklı görsel sunumlar yapmaktadır. Bu durumda en çok çocuklarımızın gelişimi eksi bir yönde ilerlemektedir. Bazı fenomenler cidden çok düzgün paylaşımlarda bulunsalar da bazıları nedense kendini teşhir eder bir şekilde komik diye adlandırılan aslında komik olmayan paylaşımlarda bulunmaktadır. Bu konu da ne kadar çok dikkat edersek edelim bazı kişilerin oldukça hassas davranmaları ve özellikle bu türlü sayfalara prim vermemeleri gerekmektedir. Sosyal medyayı bilinçsizce kullananlara savaş açan Yazar Murat Avcı, “Yanlış şeyler paylaşıp, kötü örnek olabiliriz. Özellikle sanat camiası ve fenomenlerin bu konuda çok hassas davranmaları gerekiyor” dedi.

"İçin Rahat Olsun" ve "Allah var Gam Yok" kitaplarının yazarı ve sosyal sorumluluk projelerine desteği ile sosyal medya’da geniş hayran kitlesine ulaşan Murat Avcı, sosyal medyayı bilinçsizce kullananlara tepki gösterdi. Bilinçsizce sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunduğu için sosyal medya fenomenleri tarafından tehdit edildiğini ifade eden Avcı, “Bilinçsizce kullanılan sosyal medyanın tabi ki zararı var. Ben de dahil olmak üzere sosyal medyada paylaştığımız her şeyi her yaştan insanlar takip edip, görüyor. Sergilediğimiz her davranışın örnek teşkil etmesi çok önemli. Yanlış şeyler paylaşıp kötü örnek olabiliriz. Özellikle sanat camiası ve fenomenlerin bu konuda çok hassas davranmaları gerekiyor” dedi.

Bilinçsizce sosyal medya kullanan gençlerin davranışlarında bozuklukların oluşmaya başladığını ifade eden Avcı, “Tiktok'un gençliğe zararı şöyle var. Üzülerek söylüyorum ki şu an Tiktok Türkiye'de çok bilinçsizce kullanılıyor. Ve ben bu bilinçsizce kullanımın bir nebze önüne geçebilmek adına kendimce geliştirdiğim eleştiri mizahı yapıyorum. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. 50 küsur yaşında bir kadın dolapların üzerine çıkıp dans ediyor. Tiktok'ta evli bir adama aşık oluyor, ardından o adam eve geldiğinde, ‘Seni hangi dolabın üzerinde bulacağım acaba' diyerek ayrılıyorlar. Kadın ayrılık acısı çekiyor ve bir video yayınlıyor, ‘Evi ve Bugatti arabası olanlar ve bunları benim üzerime yapacak olanlar beni bulsun' diye duyuru videosu paylaşıyor. Biz ne ara böyle bir ülke olduk? Benim yapmış olduğum eleştiri mizahında sayfamda özellikle 50 yaş üstü insanlar var ve hepsi yaşına uygun hareket etmeyen saçma sapan hareket eden insanlar. Ben bunları paylaştığımda gençlerin büyük bir çoğunluğunun yaptığı yorumlar, ‘Bundan sonra toplu taşıma araçlarında sizlere yerimi vermeyeceğim', ‘İyi ki benim annem böyle değil' şeklinde oluyor. Yorumların büyük bir bölümü bu şekilde” diye konuştu.

Vatandaşların sosyal medya konusunda daha dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Avcı, “Burada ne ortaya çıkmış oluyor? Aslında küçüklere güzel örnek olması gereken bazı büyüklerimizin Tiktok'ta yapmış olduğu saçma sapan hareketlerin küçüklere kötü örnek olduğu ortaya çıkıyor. Tiktok bildiğiniz üzere video çekip paylaşma platformu, evet ama bunu nasıl kullanacağımıza biz karar verebiliyoruz. Ben kendimce Tiktok'ta toplumun ahlakına uygun hareket etmeyen, gençlere kötü örnek olan insanları gördükçe bu videoları alıp kendime özgü bir şekilde eleştiriyorum. Bu sayede çok sayıda saçmalayan kişi Tiktok hesabını kapattı. Ben insanlar hesabını kapatsın istemiyorum ama sadece kötü örnek olabilecek şeyler çekmesinler istiyorum. Çünkü gençlerin bunlardan çok etkilendiğini biliyorum. Umarım bu durum en kısa sürede düzelir. Umarım Tiktok'ta insanlara kötü örnek olan kişiler bir an önce bundan vazgeçer” şeklinde konuştu.