Türkiye'nin en sevilen MMOFPS türü yerli oyunu Zula, ile Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nda, “19 Mayıs Tink Zula Turnuvası” düzenliyor. 15-18 yaş arası gençlerin katılımına açık turnuvaya, bu yaş grubunda olan ve İstanbul'da ikamet eden tüm gençler başvuru yapabilecek. Oyun severlere 19 Mayıs Bayramı coşkusunu yaşatacak Turnuva, 3 aşamalı olarak düzenlenecek. Buna göre, 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde eleme turları yapılacak. Elemelerde başarılı olan 10 oyuncu ise 21 Mayıs'ta düzenlenecek final karşılaşmasında galibiyet için mücadele edecek.