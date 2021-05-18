Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en sevilen MMOFPS türü yerli oyunu Zula, ile Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nda, “19 Mayıs Tink Zula Turnuvası” düzenliyor. 15-18 yaş arası gençlerin katılımına açık turnuvaya, bu yaş grubunda olan ve İstanbul'da ikamet eden tüm gençler başvuru yapabilecek. Oyun severlere 19 Mayıs Bayramı coşkusunu yaşatacak Turnuva, 3 aşamalı olarak düzenlenecek. Buna göre, 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde eleme turları yapılacak. Elemelerde başarılı olan 10 oyuncu ise 21 Mayıs'ta düzenlenecek final karşılaşmasında galibiyet için mücadele edecek.