Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi’nin, “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı” projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme imkanına kavuşmuştu. Bu proje ile bir taraftan sokak müzisyenlerini destekleyen diğer taraftan da gürültü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa Sokak Sanatçıları Festivali düzenledi. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak düzenlenen festival Cumhuriyet Caddesi’ndeki kortej yürüyüşü ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın da katıldığı yürüyüş, sokak müzisyenlerinin yanı sıra palyoça, jonglör ve pandomim sanatçısının gösterileri ile renklendi.

Sanat her yerde

Bursa’nın her sokağını 1-3 Haziran tarihlerinde müzikle buluşturacak festivalin açılış töreni ise kortej yürüyüşünün ardından Zafer Meydanı’nda yapıldı. Açılış töreninde sokak müzisyenleri adına söz alan Rasim Yokuş, Bursa’nın sokaklarını müzisyenlere açıp, aynı zamanda böyle bir festival düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Festivalin konuk sanatçısı olan dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici de pandemi sonrası katıldığı ilk program olduğunu belirterek, Bursalıları güzel müzikle buluşturmak için ekibiyle birlikte geldiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız ise “kültür ve sanat herkes için her yerde” sloganıyla Bursalıları sanatla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle geçirilen zor günlerin etkisini ortadan kaldırmak için canla başla çalıştıklarını dile getiren Yıldız, “Festivalimiz için salgın şartlarını göz önünde bulundurarak gerekli bütün önlemleri aldık. Yerel ve uluslararası birçok müzisyenin kendi kültürünü sokaklara yansıtacağı festivalde, Türk halk müziğinden yabancı pop parçalara kadar birçok farklı tarzda müzik yer alacak. Kültür ve sanat herkes için her yerde diyor ve herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Müzik şehri saracak

Festival kapsamında sanatçılar, iki gün boyunca Zafer Plaza YKM önü, Gölyazı Ağlayan Çınar, Nilüfer Müzik Parkı, Gemlik Sahil Park yanı, Osmangazi Metro İstasyonu, Mudanya Mütareke Evi önü, Kestel Belediye Binası önü, Gürsu Belediye Binası önü, Kültürpark havuz kenarı ve Kent Müzesi önünde performanslarını sergileyecek. Festival 3 Haziran saat 18:00’de, Açık Hava Tiyatrosu’nda, dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici’nin final konseri ile tamamlanacak.