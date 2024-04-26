Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı ve kariyeri

Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prof. Dr. Mithat Baydur&#039;un hayatı ve kariyeri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Canlı yayına konuk olan Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Mithat Baydur kimdir? Sözcü TV canlı yayın konuğu Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Sözcü TV canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki,Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki ile Para Politika programı konuğu ekonomist Prof. Dr. Mithat Baydur kim?

PROF. DR. MİTHAT BAYDUR'UN HAYATI VE KARİYERİ

Mithat Baydur, 1957 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Sarıyer Pertevniyal Okulu’nda tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladığı Lise eğitimini takiben, bir süre Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim aldı.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde bitirdi.

Lisans öğretimi sonrası, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans diplomasına sahip oldu.

Yine Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Küreselleşme Ekseninde Değişen Milliyetçilik Kavramı’ teziyle Doktora derecesini aldı.

1996 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör oldu.

Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde çeşitli, Teori ve Siyaset dersleri verdi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı sonrası, Beykent Üniversitesi’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.

Halen, Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı'dır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uzmanlardan toz taşınımı uyarısı! Mecburi olmadıkça dışarı çıkmayın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Survivor All Star 5 hafta sonra final yapacak - HaberlerSurvivor All Star 5 hafta sonra final yapacak20 Mayıs resmi tatil olmayıp eğitim öğretim ve kamu faaliyetlerine devam edilecek - Haberler20 Mayıs resmi tatil olmayıp eğitim öğretim ve kamu faaliyetlerine devam edilecekKurban Bayramı’na 51 gün kaldı! Birinci günü 16 Haziran Pazar’a denk geliyor - HaberlerKurban Bayramı’na 51 gün kaldı! Birinci günü 16 Haziran Pazar’a denk geliyorGalatasaray'da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyor - HaberlerGalatasaray'da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyorReddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi - HaberlerReddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdiSakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor - HaberlerSakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...