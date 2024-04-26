Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Nisan 2024 09:54 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 09:55 - Güncelleme:

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Canlı yayına konuk olan Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Mithat Baydur kimdir? Sözcü TV canlı yayın konuğu Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…