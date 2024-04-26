Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı ve kariyeri
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Canlı yayına konuk olan Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Mithat Baydur kimdir? Sözcü TV canlı yayın konuğu Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…
Sözcü TV canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Mithat Baydur'un hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki,Prof. Dr. Mithat Baydur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki ile Para Politika programı konuğu ekonomist Prof. Dr. Mithat Baydur kim?
PROF. DR. MİTHAT BAYDUR'UN HAYATI VE KARİYERİ
Mithat Baydur, 1957 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini İstanbul Sarıyer Pertevniyal Okulu’nda tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladığı Lise eğitimini takiben, bir süre Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim aldı.
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde bitirdi.
Lisans öğretimi sonrası, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans diplomasına sahip oldu.
Yine Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Küreselleşme Ekseninde Değişen Milliyetçilik Kavramı’ teziyle Doktora derecesini aldı.
1996 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör oldu.
Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde çeşitli, Teori ve Siyaset dersleri verdi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı sonrası, Beykent Üniversitesi’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.
Halen, Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı'dır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi