Gözler saat 14.00'te! Merkez Bankası'nın faiz kararı için ekonomistlerin tek bir tahmini var

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te nisan ayı faiz kararını açıklayacak. Veriler merakla beklenirken geçen ay 500 baz puan artışla yüzde 50 seviyesine çıkarılan faizin, bu ay sabit bırakılacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını ve haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

SABİT KALMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Gözler bu nedenle saat 14.00'e çevrilirken, ekonomistler ise faiz kararına ilişkin tahminlerde bulundu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.