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Gözler Merkez'in kararında! Geçen ayı doğru bilen Alman bankadan yeni faiz tahmini

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler Merkez&#039;in kararında! Geçen ayı doğru bilen Alman bankadan yeni faiz tahmini

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faiz artışını önceden bilen Alman Deutsche Bank, nisan ayına ilişkin tahminini de paylaştı. Dev banka, Merkez'in bu ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağını öngördü. 

Yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. 25 Nisan Perşembe günü toplanacak olan kurul, faiz kararını açıklayacak. Milyonlar Merkez'in kararını merakla beklerken, uluslararası kuruluşlardan da tahminler gelmeye başladı. 

DEUTSCHE BANK SÜRPRİZ BEKLEMİYOR

Geçtiğimiz ay Merkez'in faiz 500 baz puanlık faiz artışını öngören Alman Deutsche Bank, yeni tahminini de paylaştı. Alman banka, bu ay bir sürpriz beklemiyor. 

YÜZDE 50 SABİR KALMASI BEKLENİYOR 

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan notta Nisan toplantısında TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı öngörüldü.

Notta yerel seçimler öncesinde Mart ayı toplantısında 500 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımına giden TCMB'nin sıkılaştırıcı önlemlerin dirençli iç talep, enflasyon göstergelerindeki yüksek seviyeler ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmek için muhtemelen bekle-gör modunda olacağı belirtildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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