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Haberler > Ekonomi > Mevduat faizinde rekor! 1 milyon TL’nin getirisi 3 asgari ücreti solladı 

Mevduat faizinde rekor! 1 milyon TL’nin getirisi 3 asgari ücreti solladı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mevduat faizinde rekor! 1 milyon TL’nin getirisi 3 asgari ücreti solladı 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mevduat faizleri 1-3 aylık vadede ortalama yüzde 67,48’e kadar yükseldi. Bankalar tarafından ağırlıklı olarak uygulanan 32 günlük vadede net getiri yüzde 5,60 olarak gerçekleşiyor. Buna göre 1 milyon TL’nin aylık getirisi 56 bin liraya çıktı. Bu rakam, 51 bin TL olan 3 asgari ücretin de oldukça üzerinde… Bu arada TL’nin getirisi; aylık %3 civarında seyreden dolardaki artışı ve TÜFE’yi de solladı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de uygulanan sıkı para politikası, mevduat faizlerine de yansımaya devam ediyor. Türk lirası tasarrufları özendirmek ve dövize yönelimi azaltmak için son haftalarda yükseliş trendinde hareket eden mevduat faizleri, 5 Nisan ile biten haftada yüzde 67,48 ile zirve yaptı.

1-3 aylık kısa vadeler için geçerli olan bu oran; Döviz Dönüşümlü KKM hesaplarından dönenlere sunulan oranlar da dahil edilerek ortaya çıkan ortalama getiriye işaret ediyor. Bankaların ağırlıklı olarak 32 günlük vadede sunduğu, stopaj kesintisi dahil net oran ise yüzde 5,60 olarak gerçekleşiyor.

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İŞTE RAKAMLARA GÖRE SON GETİRİLER

32 gün vadede ve yıllık bazda yüzde 67,48 oranla bankaya parasını yatıran tasarruf sahipleri, 32 günde şu getirileri elde ediyor:

-250 bin TL’ye 14 bin 12 TL

-500 bin TL’ye 28 bin 24 TL

-750 bin TL’ye 42 bin 36 TL

-1 milyon TL’ye 56 bin 48 TL

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TL GETİRİSİ; TÜFE VE DOLARI DA GEÇTİ

Bugün döviz dönüşümlü hesapların dışındaki TL tasarruf sahiplerinin de yüzde 58-60 gibi mevduat oranlarına ulaşabildiğini aktaran ekonomistler, “TL mevduatta aylık bazda yüzde 4,50- 5,00 civarındaki bu getiriler önemli. Çünkü bu getiri; hem dolarda aylık bazda yüzde 3 civarında gerçekleşen artışların hem de son açıklanan mart ayı TÜFE rakamının (%3,16) üzerinde. Yani en kısa vadede TL; dolara ve enflasyona karşı reel anlamda yatırımcıyı korumuş gibi gözüküyor” görüşünü dile getiriyor.

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YİNE DE YETERLİ GÖRÜNMÜYOR!

Tasarruf sahiplerinin, bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğuna dair endişe yaşadığını aktaran ekonomistler, “Şu anda piyasada fiyatlarda bir miktar durulma gerçekleşmişken, son iki yıllık fiyat artışları döneminde bazı ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, bunları almaya yöneliyor. Otomobil ve konut satışlarından da bunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla yüksek faiz en azından şu anda ve tek başına TL’de kalmak için tam anlamıyla etkisini göstermeye başlamadı” görüşünü dile getiriyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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