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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya, dolar tahmini ise 40,53 TL'den 40,01 TL'ye geriledi. 

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. 

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 44,19'dan 44,16'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu. 

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DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi ise 40,53 TL'den 40,01 TL'ye düştü. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak belirlendi. 

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu.  TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi 45 iken bu anket döneminde yüzde 50 oldu. 

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BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki gibi yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye geriledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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