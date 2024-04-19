Fiyatlar gitti geldi! Dolarda dikkat çeken hareketler

Dolarda son dakika! Hafta boyunca sakin seyreden dolar fiyatı, 19 Nisan’da bir miktar yükselişe geçerek 32,80 TL’yi test etti. Ardından sakinleşen dolar 32,60’a yakın denge arayışını sürdürüyor. TCMB’nin gelecek hafta faiz kararı beklenirken; öncesinde döviz hesaplarında gerileme, mevduat faizlerinde bir miktar daha artış ve kredilerde yavaşlama eğilimi dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, döviz kurlarında bir miktar hareketlilik dikkat çekiyor. Hafta boyunca 32,50 TL’nin altında seyreden ve dünkü kapanışını da bu seviyelerden gerçekleştiren dolar fiyatı, 19 Nisan Cuma günü erken saatlerde 32,80 TL’ye doğru hareketlendi. Ardından gerileyen dolar fiyatı 32,60 TL seviyesine yakın denge arayışını sürdürüyor. Döviz bürolarında da dolar fiyatı 32,46 – 32,64 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Öte yandan Euro fiyatı 34,70 TL’ye yakın fiyatlanıyor. Euro’da daha yatay görünüm dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankasının faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı yönündeki beklentiler, doları, dünya genelinde güçlü tutuyor.

DÖVİZ MEVDUATLARI GERİLİYOR

Bu arada Seçimden sonra ve bayramdan önceki haftaya dair döviz mevduatlarında yaşanan gelişmeler TCMB tarafından açıklandı. Buna göre yerlilerin döviz hesaplarında 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 171 milyon dolar civarında bir gerileme yaşandı.

Bu rakamın alt detaylarına bakıldığında ise vatandaşın döviz satışının 475 milyar dolarla sınırlı kaldığı, asıl çözülmenin 2 milyar 696 milyar dolarla şirket hesaplarında gerçekleştiği görüldü. Öte yandan bayram tatili haftasındaki 8-9 Nisan işlemlerinde Kur korumalı mevduat hesapları 4,14 milyar dolar geriledi. KKM büyüklüğü 2 trilyon 270 milyar TL oldu.

FAİZ YÜKSELİYOR, KREDİLER AZALIYOR

TL’nin cazibesinin artırılması, aşırı tüketim eğiliminin kırılması ve yüksek enflasyonla mücadele edilmesi için uygulanan sıkı para politikası neticesinde, mevduat faizleri de, 1-3 ay vade için ortalama yüzde 67,48 seviyesine kadar yükseldi. Bu unsur da döviz mevduatlarında yaşanan çözülmede etkili olurken, tüketici kredilerindeki büyüme hızının da bir miktar gerilediği gözlemleniyor.

Geriye dönük 13 haftalık periyotlarla yapılan hesaplamalara göre, geçen hafta itibarıyla tüketici kredilerindeki büyüme hızının yüzde 34’ten yüzde 28 sınırına kadar gerilediği görüldü. Geçen hafta sadede tüketici kredilerinde 3,3 milyar TL gibi sınırlı bir artış gerçekleşti.

TCMB HAFTAYA FAİZ ARTIRIR MI?

Para piyasalarında bu gelişmeler yaşanırken, gelecek hafta TCMB’nin faiz kararı açıklanacak. 25 Nisan’da gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı beklenmiyor. Ekonomistler, “Mart ayında, seçimlerden önceki PPK toplantısında 500 baz puanlık faiz artışının yansımaları takip ediliyor. Bununla birlikte diğer araçlarla da parasal sıkılaşma sürdürülüyor. TCMB’nin enflasyonla mücadele konusunda kararlı mesajlar vermesi ve mevcut politikaların sürdürüleceğini vurgulaması beklenebilir” görüşün dile getiriyor.