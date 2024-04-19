Altından yeni rekor! Gram 3 bin TL hedefine koşuyor

Altında son dakika! 19 Nisan gram altın fiyatı serbest piyasada 2532 TL ve Kapalıçarşı’da 2750 TL satış fiyatını test ederek rekor kırdı. Ardından sakinleşen fiyatlar, kuyumcularda 2655 TL seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Jeopolitik risklerin gölgesinde döviz ve ons altında yaşanan hareketlilik gramı desteklerken; analistler “Son çeyrek için konuşulan 3000 TL hedefi, gramda daha kısa sürede gerçekleşebilir” beklentisini dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları haftanın son işlem gününe rekor seviyeleri test ederek başladı. Dolarda 32,60’a doğru hareketlenme ve ons altında gece saatlerinde 2400 doların üzerinin test edilmesi, gram altını da destekledi. Serbest piyasada 2532 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, Kapalıçarşı’da da 2750 TL satış fiyatını test ederek zirve yaptı. Sabah saatlerinde fiyatlarda bir miktar sakinleşme yaşandı. Kuyumcularda gram altın 2655 TL’ye yakın denge arayışını sürdürürken, serbest piyasa fiyatı da 2500 TL’ye yakın seyrediyor. Çeyrek altın sabah ilk işlemlerde 4 bin 355 TL, yarım altın 8 bin 922 TL ve tam altın da 17 bin 315 TL’den satılıyor.

Bu arada ons altında Asya işlemlerinde 2417 dolar seviyesi görüldükten sonra, fiyatlar gerileyerek 2385 dolar seviyesine çekildi.

JEOPOLİTİK RİSK FİYATLAMASI ÖNDE

Altın fiyatlarının seyriyle ilgili olarak kısa bir süre öncesine kadar ABD Merkez Bankasının para politikası ve muhtemel faiz indirimi beklentilerinin daha etkili olduğunu hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ancak İran’ın İsrail’e saldırısıyla beraber Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve bölgede gerilimin oldukça yükselmesi, altın fiyatlarında jeopolitik risklerin daha belirgin olarak öne çıkmasını beraberinde getirdi. Bu arada Çin ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6 büyümesi ve merkez bankalarının altın alımlarının atması da endüstriyel metalleri destek oluyor” şeklinde konuştu.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentilerin ağırlık kazanmasına rağmen, altın fiyatlarının bundan çok fazla etkilenmediğini aktaran Yıldırımtürk, “Bundan sonraki süreçte ons altın için 2300 dolar seviyesinin altı çok beklenmiyor. Hatta eylül ayına kadar olan süreçte 2700 ve yıl sonu için 3000 dolar seviyeleri konuşulmaya başlandı. Çünkü ikinci yarıda FED’in de faiz indirimleri devreye girebilir ve kasımdaki ABD seçimlerine dair belirsizlikler de altın fiyatlarını destekleyebilir” görüşünü dile getirdi.

ALTIN FİYATI 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

İçeride altın fiyatlarının dış piyasaya göre yüksek seyretmeye devam ettiğini belirten Yıldırımtürk, “Hem jeopolitik riskler hem de enflasyona karşı korunma eğilimi ile fiziki altın talebi sürüyor. İthalat kotasının devam etmesi de fiziki talepte ekili oluyor. Bundan sonraki süreçte 2600 TL seviyesinin korunması halinde yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Gramda daha önceden yıl sonu için 3000 TL seviyesi konuşuluyordu. Ancak bu seviyenin daha yakın bir zamanda görülmesi söz konusu olabilir” dedi.