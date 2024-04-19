BTC'de sert hareketler! Bitcoin’e HALVING dopingi

Bitcoin’de aylardır beklenen HALVING (Yarılanma) işlemi bugün gerçekleşiyor. Bundan sonra madencilere verilen ödül miktarı yarı yarıya düşecek ve piyasada BTC arzı azalacak. Sabah İran’dan gelen patlama haberleriyle 60 bin doların altına sarkan BTC; arzdaki azalma ile hızla toparlanarak 65 bin doları aştı. Analistler; Ortadoğu’daki risklerin sürdüğünü, FED etkisiyle doların güçlendiğini ve BTC’de yükselişlerin sorgulanabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de sert hareketler yaşanıyor. Sabaha karşı İran’dan patlama sesleri geldiği ve İsrail’in İsfahan’ı hedef aldığına yönelik haberlerle birlikte BTC, 59 bin 600 dolara kadar geriledi. Ardından bütün kaynaklar tarafından saldırının doğrulanmaması, küçük bir misilleme şeklinde gerçekleştiğinin anlaşılması ve ABD’nin, İsrail’in bu saldırısını desteklemediğinin belirtilmesiyle birlikte piyasalar sakinleşti. BTC hızla yükselerek 65 bin doların üzerini test etti.

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BİTCOİN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

19 Nisan BTC fiyatı TSİ öğle saatlerinde 64-65 bin dolar bandında konumlanmaya çalışırken, aynı zamanda son 5 günlük ortalamaya da işaret eden 65 bin dolar seviyesinin aşılması halinde yükselişin devam edebileceği belirtiliyor. Ortadoğu’daki gelişmelerin riskli varlılardan uzaklaşma eğilimini beraberinde getirdiğini aktaran analistler, “Bu sebeple kripto paralarda satışlar gözlemleniyor. ABD’nin Ortadoğu’da savaşı desteklememesi olumlu. Ancak riskler sürüyor ve BTC’de kısa vadeli yükselişler sorgulanabilir” şeklinde konuşuyor.

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BUGÜN HALVING GERÇEKLEŞİYOR

Bitcoin’in kendi dinamiklerine bakıldığında ise bugün aylardır belenen HALVING (Bölünme-Yarılanma) işlemli gerçekleşiyor. Bu işlem neticesinde BTC madencilerine verilen ödül miktarı yarı yarıya azalacak. Böylece piyasa daha az BTC arzı gerçekleşecek. Arzda yaşanacak bu gerilemenin de BTC fiyatlarını desteklediği ve bugün hızla 65 bin dolara doğru yönelmenin arttığı belirtiliyor.

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BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Yıl başından itibaren ABD ETF’leri kanalıyla para girişi gerçekleşen Bitcoin’de, son dönemde güçlenen dolar baskısı da hissediliyor. FED’in “daha geç faiz indireceğine” yönelik beklentilerin ağırlık kazanması, özellikle para piyasası fonları kanalından yeni alımların önünü kesiyor. Bu unsur, BTC’nin önüne bir engel olarak çıktı. Halihazırda son 1 haftanın en yüksek seviyesine işaret eden 67 bin dolar ve 50 günlük ortalamanın bulunduğu 69 bin dolar seviyeleri BTC için kritik direnler olarak öne çıkıyor.