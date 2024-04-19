Mayısta doğalgaz ve elektriğe zam var mı? Bakan Bayraktar merak edilen soruyu cevapladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz zammıyla ilgili de konuştu. Bakan Bayraktar, önümüzdeki ay elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi.

"MAYISTA DA ZAM BEKLENTİSİ GÖZÜKMÜYOR"

Bakan Bayraktar, “87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğalgazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor.” dedi.

"DOĞALGAZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK"

"Doğalgaz desteği devam edecek mi?" sorusunu da cevaplayan Bakan Bayraktar, "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.