Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in hayatı ve kariyeri

İran'da Her Şey Ona Bağlı! Rejimin Tek Gücü Ali Hamaney Kimdir?

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Canlı yayına konuk olan Doç. Dr. Oğuz Demir'in hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Oğuz Demir kimdir? Now TV canlı yayın konuğu Doç. Dr. Oğuz Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Now TV canlı yayınına konuk olan Doç. Dr. Oğuz Demir'in hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Doç. Dr. Oğuz Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki ile Para Politika programı konuğu ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in kim?

DOÇ. DR. OĞUZ DEMİR'İN HAYATI VE KARİYERİ

Oğuz Demir 1982 Amasya'da doğdu.

Amasya Anadolu Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde lisans eğitimi aldı.

Oğuz Demir, 2007 Temmuz ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret yüksek lisans programını tamamladı.

Italya’da University of Naples Federico II’de Ekonomi ve Finans alanında doktora hazırlık programına devam etti, İstanbul Üniversitesi’nde İktisat doktorasını tamamladı.

2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı üniversitede Dijital Ekonomi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı ve AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.