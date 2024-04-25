Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in hayatı ve kariyeri

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir&#039;in hayatı ve kariyeri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Canlı yayına konuk olan Doç. Dr. Oğuz Demir'in hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Oğuz Demir kimdir? Now TV canlı yayın konuğu Doç. Dr. Oğuz Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Now TV canlı yayınına konuk olan Doç. Dr. Oğuz Demir'in hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Doç. Dr. Oğuz Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki ile Para Politika programı konuğu ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in kim?

DOÇ. DR. OĞUZ DEMİR'İN HAYATI VE KARİYERİ

Oğuz Demir 1982 Amasya'da doğdu.

Amasya Anadolu Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde lisans eğitimi aldı.

Oğuz Demir, 2007 Temmuz ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret yüksek lisans programını tamamladı.

Italya’da University of Naples Federico II’de Ekonomi ve Finans alanında doktora hazırlık programına devam etti, İstanbul Üniversitesi’nde İktisat doktorasını tamamladı.

2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı üniversitede Dijital Ekonomi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı ve AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Özgür Özel tren kazası davası için Çorlu'da: Peşlerini bırakmamUyku apnesi olan kişi sürücü belgesi alamayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uyku apnesi olan kişi sürücü belgesi alamayacak - HaberlerUyku apnesi olan kişi sürücü belgesi alamayacakFilozof Atakan'ın son hali 2024... Felsefe kitaplarına ilgisi ile biliniyordu şimdi Metin 2 bağımlısı - HaberlerFilozof Atakan'ın son hali 2024... Felsefe kitaplarına ilgisi ile biliniyordu şimdi Metin 2 bağımlısıÖzgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya görüşecek! Masada yeni anayasa ve yargı krizi olacak - HaberlerÖzgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya görüşecek! Masada yeni anayasa ve yargı krizi olacakTCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor - HaberlerTCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyorMerkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak - HaberlerMerkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacakSandık Kokusu 12 Haziran’da yayınlanacak 26. bölümü ile sezon finali yapacak - HaberlerSandık Kokusu 12 Haziran’da yayınlanacak 26. bölümü ile sezon finali yapacak
Sonraki Haber Yükleniyor...