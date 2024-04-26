Profesör Öner Günçavdı'nın hayatı ve kariyeri

İran'da Her Şey Ona Bağlı! Rejimin Tek Gücü Ali Hamaney Kimdir?

İran'da Her Şey Ona Bağlı! Rejimin Tek Gücü Ali Hamaney Kimdir?

Canlı yayına konuk olan Prof.Dr. İbrahim Öner Günçavdı'nın hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Prof.Dr. İbrahim Öner Günçavdı kimdir? Sözcü TV canlı yayın konuğu Prof.Dr. İbrahim Öner Günçavdı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Sözcü TV canlı yayınına konuk olan Prof.Dr. İbrahim Öner Günçavdı'nın hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Prof.Dr. İbrahim Öner Günçavdı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki ile Para Politika programı konuğu Prof.Dr. İbrahim Öner Günçavdı kim?

PROF.DR. İBRAHİM ÖNER GÜNÇAVDI'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Prof Dr. Öner Günçavdı İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini Warwick ve Nottingham Üniversitelerinden aldı.

Öner Günçavdı'nın çalışma alanı ağırlıklı olarak "Türkiye ekonomisinin gelişme ve büyüme sorunları" oldu.

Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makale, kitap bölümleri ve derlemeleri bulunan Prof. Dr. Günçavdı, 2009 yılında Tarih Vakfı yayınlarından çıkan "Düşten-Gerçeğe-Türk Sanayiinde Elginkan Topluluğu" kitabı kaleme aldı.

2015 yılında ise "Yolun Sonu: Türkiye’nin Büyüme, Faiz, Bölüşüm Açmazı ve Yeni Türkiye Söylemi" adlı kitabını çıkardı.