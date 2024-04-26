TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk kez konuştu: "İlk kez açıklıyorum Ali Koç..." Her şeyi tek tek açıkladı

Spor kamuoyunun günlerdir gündeminden düşmeyen isim olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, günler sonra sessizliğini bozdu. Yeniden aday olup olmayacağından, 'Riyad'da oynanamayan Süper Kupa'ya kadar her şeyi tek tek açıklayan Büyükekşi "İlk kez açıklıyorum" dedi ve Ali Koç hakkında şoke eden bir detayı da duyurdu.

Son günlerin en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Özellikle seçim tarihinin 18 Temmuz olacağını açıklamasının ardından yaşanan süreç günlerdir merakla takip ediliyor. Kulüpler Birliği ile yaptığı kısa toplantı sonrası "Geri adım yok" mesajı veren Büyükekşi günler sonra ilk kez konuştu ve merak edilenleri tek tek açıkladı.

Fanatik'in haberine göre; futbolun geleceklerine dair yatırımlar yapıp, TFF'nin kurumsal yapısının değiştirdikleri için bu değişimin bir kesimi mutlu etmemesini bu yaşananların gerekçesi olarak gösteren Büyükekşi, Ali Koç'la ilgili flaş bir detayı da açıkladı.

Süper Kupa karşılaşmasının, yurt dışında oynanması kararınını kulüplerin verdiğini ve buna göre hareket ettiklerini söyleyen Büyükekşi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1.6 milyon dolar avans aldığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Riyad süreci en acımasızca eleştirildiğimiz dönemdi. Geçen sezon başında kulüplerin isteği ile bir gelir kalemi oluşturup Süper Kupa’yı yurt dışında oynatma kararı aldık. Kulüpler istedi bunu. Suudiler’le anlaştık, 1.6 milyon dolar Galatasaray’a, 1.6 milyon dolar Fenerbahçe’ye avans aldık. Sonra ne mi oldu? İlk kez açıklıyorum."

ALİ KOÇ'LA İLGİLİ FLAŞ DETAY

"Bir hafta kala Ali Koç, Spor Bakanımız Osman Aşkın beyin de bulunduğu ortamda, ‘Bu maça yabancı hakem atamazsanız, U19’la çıkarım’ dedi. ‘Düşünelim’ dedik. Halil Umut Meler’in saldırıya uğradığı bir dönemde Türk hakemine el çektirip, yabancıyı atamak doğru olmayacaktı. Yine Türk hakemlerine güvendik. Ali Koç da zaten Riyad’a U19 takımını tam kadro getirdi! Yorum sizin...”

"KARA PROPAGANDAYA ÇEVİRDİLER"

Şanlıurfa'ya ertelenen Süper Kupa finalinde yaşanan sürece de değinen Büyükekşi yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Süper Kupa sürecinde de kara bir propaganda ile yanlış bilgilerle TFF’yi hedef tahtasına koymak istediler. Süper Kupa’nın Şanlıurfa’da o tarihte oynanmasına iki kulüp de tam iki ay önce onay verdi. Hiç itiraz olmadı. Sonrasında Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından ‘Süper Kupa ertelensin. Avrupa’daki tüm takımların maçları ertelendi. PSG’nin, Olympiakos’un maçları ertelendi’ dediler. Oysa ki 7 Nisan maçları değil 14 Nisan maçları ertelendi. Biz de ‘14 Nisan’daki Karagümrük maçınızı erteleyelim’ dedik. İstemediler! Yazı yollayıp, ‘Erteleme istemiyoruz’ dediler. Riyad’da, Şanlıurfa’da kulüpler ne istediyse onu yaptık. Tüm bunlara genel bir fotoğraf olarak bakın, TFF’nin kabahatli olduğu yer neresi!”

YENİDEN BAŞKAN OLACAK MI?

Hakkında en çok merak edilen 'yeniden başkan olacak mı?' sorusuna da cevap veren Büyükekşi, açık kapı bırakarak sözlerini şöyle sonlandırdı: