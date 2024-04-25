Mehmet Büyükekşi direkt kapıyı gösterdi el bile sıkmadı! TFF - Kulüpler Birliği zirvesinin perde arkası ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da seçimli kurul yapılacağını açıkladığından bu yana sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önderliğinde bir diyalog heyeti kurulmuş ve Büyükekşi ile görülmüştü O görüşmenin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklaması, Süper Lig kulüplerinin bu tarihi geç bulması nedeniyle bir yanda noter huzurunda imza toplanmış bir yandan da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç bir diyalog heyetiyle, Büyükekşi'yle görüşmüştü.

Bu görüşme sonrasında TFF yaptığı açıklamada “Kulüpler Birliği Vakfı’nın sitesinde yer alan açıklama” nedeniyle TFF’nin genel kurul tarihini müzakereye kapadığını duyurmuştu. O görüşmede yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

O METNİN SIRRI

Hürriyet'in haberine göre; Kulüpler Birliği 13 kulüp başkanının katılımı ile bir toplantı düzenledi ve Vakıf başkanı Ali Koç, federasyonu haziran ayında seçime davet eden metni ekrana yansıttı. Tüm üyeler bu metni onayladı, toplantıda olmayanlara da WhatsApp üzerinden iletildi. Ardından metin Kulüpler Birliği sitesi üzerinden yayınlandı. O metinle ilgili yaşananlar bu kadardı.

BÜYÜKEKŞİ İLE GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI?

Dursun Özbek, Yüksel Yıldırım ve Fatih Saraç'ın, Büyükekşi ile yaptığı görüşmede ilk söz Dursun Özbek aldı ve Galatasaray Başkanı, Kulüpler Birliği’nin bir an önce seçime gidilmesi konusunda görüş birliğine vardığını söyledi.

Bu arada Yüksel Yıldırım, Büyükekşi'ye “Siz aday mısınız?” diye sordu. Büyükekşi sert bir tepki gösterdi ve “Bu şimdinin konusu değil. Bizim için her türlü müzakere süreci kapanmıştır” dedi. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ayağa kalktı ve toplantı sona erdi. TFF’den birkaç yönetici başkanların elini sıktı, yönetim kurulu Ali Düşmez ve Müslüm Özmen onları yolcu etti.



