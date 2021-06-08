Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TALEP DOĞRULTUSUNDA MARKAYI KURDU

Hikayesine Instagram’da paylaştığı kombinlerin ilgi görmesiyle başlayan Sena Sever gelen talepler üzerine bu yola çıktığını belirtiyor. Sever, kısa sürede başarıya ulaşan Ess Prive markasının doğuşunu anlatırken “ Instagram üzerinde takipçilerime yaptığım kombinleri paylaşıyordum. Bu kombinler oldukça ilgi gördü. Bu talep karşısında ben de hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Henüz 22 yaşındayken Ess Prive markasını kurdum. Şuanda bu marka ile dünyaya ulaşıyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİLERİ 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Aslen Rizeli olan ve İstanbul’da dünyaya gelen Rabia Sena Sever, tasarladığı muhafazakar kombinleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Sever’in an itibariyle 986 Bin Instagram takipçisi bulunuyor. Paylaştığı fotoğrafları ve kombinleri on binlerce beğeni alan Sever takipçilerini çok önemsediğini de dile getiriyor. Sena Sever onlarla içten geniş bir bağ kurduğunu ifade ediyor.

ZORLUKLAR DA BAŞARININ BİR PARÇASI

Sosyal medyada bazı zamanlarda kötü eleştirilere de maruz kalan Sever, ilk zamanlarda bu yorumlardan etkilense de bunu her başarılı hikayenin başındaki zorluklardan biri olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Aynı dönemlerde babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle de çalışmalarına ara veren Sever, iş hayatında daha aktif olarak kendisine ait markasını oluşturmayı hedefleyerek bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

MUHAFAZAKAR MODA DEĞİL ÖLÇÜLÜ GİYİM

Şimdilerde Ess Prive markasıyla kombinlerini dünyaya ulaştıran genç girişimci Sever, içerisinde yer aldığı sektörü “muhafazakar moda” söyleminden ziyade “ölçülü giyim” olarak adlandırdığını da dile getiriyor. Sever bu tarzını da paylaşımlarıyla 1 milyona yaklaşan takipçi kitlesiyle paylaşarak tasarımlarını beğeniye sunuyor

Öte yandan Sena Sever, kendi kombinlerini yalnızca Instagram üzerinden değil birçok aracı internet sitesi üzerinden de insanlara ulaştırıyor. Böylelikle Sever birçok farklı kanaldan markasını dünyaya duyurmanın, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.