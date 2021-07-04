Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esnafa yönelik yeni bir destek daha açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kurban Bayramı öncesi esnafımıza vadesi gelmeyen alacaklarına istinaden 25 milyon TL erken ödeme yapıyoruz. Emek verip alın teri döken hemşehrilerimizin daima yanındayız. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnafa yönelik bir müjde daha verdi. Başkan Güngör, esnafın vadesi gelmeyen 25 milyon TL’lik alacağının Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İyilik paylaşıldıkça çoğalır düsturuyla çalışmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı öncesi esnafımıza vadesi gelmeyen alacaklarına istinaden 25 milyon TL erken ödeme yapıyoruz. Emek verip alın teri döken hemşehrilerimizin daima yanındayız. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Esnaf, Büyükşehir’e güveniyor

Büyükşehir Belediyesi ile esnaf arasında bir güven ilişkisinin oluştuğuna da dikkat çeken Başkan Hayrettin Güngör, “Mali yapı ve insan kaynaklarımızı iyileştirirken yatırımlarımızı da sürdürdük. Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinde ‘Belediye’miz hak ediş ödemelerinde taahhütlerini aksatmamaktadır’ yazar. Biz esnafımıza yönelik taahhütlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu sayede piyasada bir güven oluşturmuş durumdayız. Aynı zamanda da ödeme sıkıntısı olmadığı için ihtiyaçlarımızı daha da ucuza karşılayabiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. İnşallah desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



25 Milyon TL’lik ödeme

Pandemi döneminde esnafını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesinin, sunduğu desteklerin yanı sıra daha önce de vadesinden önce gerçekleştiği esnaf ödemeleri memnuniyetle karşılanmıştı. Yeni normalleşme kararlarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıkladığı bu müjde yine esnaf tarafından olumlu karşılandı. Yapılan planlamayla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde esnafın vadesi gelmemiş 25 milyon TL’lik alacağını ödeyecek. Esnafa önemli bir destek daha sağlanmış olacak.