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Ergin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı! "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız"

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Spor Haberleri

Turkish Airlines EuroLeague Playoff 2. maçında Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya geldi. İlk maçın ardından yaşanan açıklamalı gerginlik sonrası bu kez soyunma odasında ortalık karıştı. Ataman, bu kargaşa sırasında tehdit aldığını açıkladı.

EuroLeague’de Playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv önceki akşam serinin 2.maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci maçta Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.

Maç sonu ise soyunma odasında gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları ve görevlileri arasında soyunma odasında kargaşa çıktı. Yaşanan olayların ardından açıklama yapana Ergin Ataman, tehdit aldığını duyurdu. 

Ergin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı!

"İSRAİL'DE GÖRECEKSİN"

Ataman, "Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Ben Türk'üm! Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

Ergin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı!

Ataman'ın aldığı bu tehdit bir önceki karşılaşma ve sonrasında yaşananlara dayanıyor. İlk mücadelenin sonunda Ataman hakemleri eleştiren bazı açıklamalar yapmış, takımı Pana ise maçtaki hakem kararlarına, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylar üzerinden gönderme yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz. Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor."

Pana tarafının bu açıklaması sonrası ise Euroleague bir basın duyurusu yayınlayarak, Ataman'a soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ergin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı!

Serinin 3.karşılaşması 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak. Maccabi Tel Aviv, "güvenlik endişeleri" sebebiyle 9 Kasım'dan bu yana iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynuyor.

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