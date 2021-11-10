Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki gecekonduya da sıçrayan yangın söndürüldü. Çakmak Mahallesi Bağdat Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



YANGIN BİTİŞİKTEKİ EVE DE SIÇRADI

Büyüyen alevler bitişikteki gecekondunun çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı gecekondu kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki gecekondunun çatısında hasar oluştu.



Maltepe'de korkutan yangın! Gecekondu alev alev yandı Maltepe'de bir gecekonduda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken gecekondu alev alev yandı.



Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın söndürüldü Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.