Türkiye Gazetesi

İstanbul’un gözde restoranlarından birisi olarak bilinen Sembol Ocakbaşı’nın sahibi Yusuf Can Güçtekin; kebap için en doğru et seçiminin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

• Her şeyden önce, tazeliğin ana kriter olduğunu söylemeliyiz. Kebap yaparken ne tür etler kullandığınız önemlidir. Ancak, hammaddenin taze olması çok daha önemlidir. Bir et parçasının taze olup olmadığını anlamanız son derece kolaydır. Kan ve yabancı sıvı içermeyen, yüzeyinde mukus bulunmayan bir etin taze olduğunu söyleyebiliriz.

• Genç etlerin kebap için tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü, en sulu kebaplar; bilhassa genç etler ile yapılır. Çünkü, bu tür etlerin daha az kızartma ve asitleme ihtiyacı vardır.

• Kebap için et seçimi yapmadan evvel hangi kebabı yapmak istediğinizi belirlemelisiniz. Çünkü, yapacağınız kebaba uygun eti satın almanız gerekiyor. Bu konuyu birkaç örnekle açıklayabiliriz. Örneğin, bonfile biftek yapmayı düşünüyorsanız büyükbaş et almanız gerekir. Buna ek olarak, küçükbaş hayvan etinin daha çok lezzet katacağı kebap alternatifleri de vardır. Patlıcan kebabı başta olmak üzere soğan kebabı, acılı kebap, kuşbaşı kebap gibi kebapların küçükbaş hayvan eti sayesinde çok daha lezzetli olacağını söylemeliyiz.

• Kuzu eti birçok kişinin favorisidir. Bu noktada, bilhassa kuzunun kolundan, butundan veya döşünden faydalanmalısınız. Bu sayede, çok daha lezzetli kıyma elde edersiniz. Buna ek olarak, kebabı ne zaman yaptığınız da önem taşıyor. Örneğin, patlıcan kebabı yapmaya karar verdiyseniz yağlı kıyma satın almalısınız. Bunun yanı sıra, birçok kişinin favorisi olan kıyma kebabını yapmayı düşünüyorsanız orta yağlı kıyma almanız doğru olacaktır.

• Et seçiminizde dikkat etmeniz gereken farklı hususlar da bulunuyor. Örneğin, etin içerisine tuz koymayı unutmamalısınız. Çünkü, ete tuz dökmediğiniz takdirde kıymanın ateşte döküldüğünü göreceksiniz. Ayrıca, içerisine böbrek yağı konmuş bir etin kötü bir tercih olacağını hatırlatmalıyız. Çünkü, bu gibi hallerde, şişin üzerinde kebap durmaz.

Dana Bonfile öneriyorum kuşbaşı İçin marine sosuyla beraber efsane bir lezzet bırakacaktır damağınızda olacağını ifade etmeliyiz.