Çaykur 1072 işçi alımı başvuruları 26 - 30 Nisan arasında yapılacak

Çaykur 1072 işçi alımı başladı. Çaykur, önümüzdeki dönem için geniş bir istihdam alanı sunacak. Çaykur işçi alımı başvuru süreci ise merak konusu oldu. Peki, Çaykur'da işçi olarak çalışmak isteyen adaylar için son başvuru ne zaman? İşte detaylar...

Çaykur işçi alımı başvuru koşulları, arama motorlarında sorgulanıyor. Çaykur işçi alımı ilanları, Çaykur'un resmi internet sitesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden açıklandı. Peki, Çaykur 1072 işçi alımı ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

Çaykur'un personel alımı İŞKUR'un resmi web sitesinden gerçekleşecek.

Online başvuru yapmak için İŞKUR'un web sitesine giderek, "İş Arayan" kısmından kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Çaykur tarafından açılan pozisyonları İŞKUR üzerinde arayın ve ilgili ilanları inceleyin ve başvuru yapın.

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI

İşe girmek isteyen işçi adayların başvurularını 26 - 30 Nisan tarihlerinde yapmaları gerekiyor.

Başvuruların incelenmesinin ardından uygun bulunan adaylar mülakata davet edilecek.

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çay eksperi adaylarının MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu olması gerekiyor. Ayrıca 2-2022 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması şartı aranacak.

Diğer şartlar ise şu şekilde; 18-50 yaş aralığında, erkek, en az İlkokul mezunu, işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması, en az İlkokul mezunu, şartlarını taşımaları gerekiyor.