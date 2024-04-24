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İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında alınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, bin 608 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru detayları belli oldu. Peki, 2024 İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman? Başvurusu nasıl yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı, personel alımı başvuru kılavuzu açıklandı. Gözler ise başvurularında alınacağı tarihe çevrildi. Personeller KPSS puan türüne göre yapılacak. Ayrıca, sözlü sınav da uygulanacak.  Peki, 2024 İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman, şartları neler?

PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 

İçişleri Bakanlığı personel alımı için gerekli başvuru şartları belli oldu.

Sözleşmeli personel alımı branşları büro personeli, mühendis, avukat, destek personeli, tekniker, mimar, arşiv uzmanı, koruma ve güvenlik görevlisi, çağrı karşılama personeli ve programcı olacak.

Personel alımına dair başvurular, 22-26 Nisan tarihleri arasında alınacak.

www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapan adaylar başvurularını gerçekleştirilebilecek.

Başvuruların değerlendirilmesi ardından ikinci aşamaya geçen adaylar sözlü sınava katılım gösterecek.

Adaylar, başvuruda bulunurken en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabilecek.

Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri  KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacak.

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında alınacak - 1. Resim

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

14/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş veya kazai rüşt kararı almış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, 

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartlar aranacak.

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında alınacak - 2. Resim

KPSS İLE ALIM YAPILACAK

Başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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