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Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan İOKBS sınavına kısa süre kala öğrenciler 3 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediğini merak ediyor. 120 dakika sürecek olan bursluluk sınavına dair bilgiler...

İlk oturumunun 75 dakika süreceği sınava saatler kala öğrenciler üç yanlış bir doğruyu götürüyor mu sorusuna cevap arıyor.

İOKBS'de 3 yanlış yapılınca 1 doğru gitmektedir.

Sözel oturumdaTürkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru yer alacak ve sayısal oturumunda Matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olacak.

Sınava girecek adaylar giriş belgesini ve kimlik kartını yanında bulundurmalıdır.

Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor - 1. Resim

Sonuçlar 17 Mayıs'ta açıklanacak.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek olan sınav, 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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