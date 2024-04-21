İOKBS 120 dakika sürecek

MEB tarafından uygulanan Bursluluk sınavı bugün gerçekleşiyor. 10.00'da başlayan sınav hakkında kaç dakika sürecek sorusu araştırılıyor. 2 oturumdan gerçekleşecek olan sınavın ilk oturumu 75 dakika, ikinci oturumu 80 dakika sürecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk sınavı 21 Nisan Pazar günü yapılacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılacağı İOKBS dair merak edilenler...

İlki 75, ikincisi 80 dakika olarak iki oturumdan oluşan sınav toplamda 120 dakika sürecektir.

Sözel oturumda yer alan soru sayısı Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 tane olurken, sayısal alandaki dağılım ise şöyle: Matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru.

Bugün 10.00'da başlayan sınavın sonuçları 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Adayların, kimlik kartı (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ve fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.